C’è posta per te, Maria De Filippi strega con abito a pois: marca e prezzo

La conduttrice pavese, nel corso della puntata in onda sabato 26 febbraio 2022, ha sfoggiato un vestito molto particolare, un abito, l’abito a pois: scopriamo la marca e il prezzo

Maria De Filippi, nel corso della puntata andata in onda sabato 26 Febbraio di C'è Posta per Te, ha stregato tutti sul suo abito a pois, innescando migliaia di commenti su Twitter. Scopriamo qualcosa in più su suo outfit.

L’abito a pois di Maria De Filippi ha incantato tutti: costo e dove acquistarlo

Sabato 26 febbraio, è andata in onda una nuova puntata registrata di C’è Posta per te e la conduttrice Maria De Filippi ha stregato l’intero pubblico col suo look, indossando un abito a pois che non è passato certo inosservato. Un abito multicolor che è stato subito commentato su Twitter da tantissimi telespettatori che hanno voluto esprimere la loro opinione sull’outfit indossato dalla conduttrice pavese.



Maria De Filippi, 60 anni compiuti il 5 dicembre scorso, ha un fisico mozzafiato, attraverso il quale riesce a valorizzare i capi lussuosi da lei stessa scelti. Ieri sera, nell’emozionare i suoi telespettatori con le sue straordinarie storie e con due ospiti davvero molto amati come l’ex capitano della Roma Francesco Totti, reduce dalle numerose polemiche sulla “presunta storia del matrimonio al capolinea “ con la maglie Ilary e il sex symbol Raoul Bova, ha indossato con disinvoltura un abito fashion allegro e a pois.

Come sempre, il pubblico è sempre diviso quando si tratta di opinioni. C’è chi ha parlato di eleganza sopraffina e chi di una Maria in stile “Arlecchino” in tema Carnevale. Ma, tralasciando tutto questo, veniamo al dunque.

Di che marca è l’abito indossato dalla moglie di Costanzo?

Dove acquistare quest’abitino indossato dalla regina di Mediaset? Il costo è alla portata di noi, comuni mortali?

Il vestito indossato da Maria è firmato Yves Saint Lauren, brand assai amato da Maria De Filippi, che spesso si presenta nelle sue trasmissioni televisive vestendo capi della prestigiosa casa di moda parigina. Per quanto riguarda il prezzo dell’abito, per portarselo a casa bisogna sborsare la bellezza di 1.790 euro. Insomma, ci si avvicina verso i 2mila euro.