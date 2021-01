C'è posta per Te, Sarina da Francavilla, con dentiera volante. VIDEO

Canale 5 con il programma di Maria De Filippi "C'è posta per te" ha incornato nonna Sarina da Francavilla di Sicilia, al secolo Rosaria Cannavò, entrata iera sera dei trend topic di Twitter ma non solo. Tra una battuta in siciliano e una scenetta esilarante è diventata un vero e proprio fenomeno sociale e le sue gag sono diventate virali. Sui social network c'è chi la idolatra: «È riuscita a fare più lei per Francavilla di Sicilia che chiunque altro nella storia».

La scenetta della dentiera quasi persa e presa al volo è tra le più cliccate. Maria De Filippi chiede se «ha mai conosciuto un uomo con i baffi» all'ospite in studio che si affretta a rispondere. E mentre lo fa la dentiera le scivola dalla bocca come le telecamere testimoniano impietosamente. Sarina però con la mano riesce però ad evitare che la dentiera cada a terra. Il tutto tra le risate a crepa pelle dello studio e della conduttrice.

Il video, condiviso sui social, ha totalizzato migliaia di like. Ma sempre sui social c'è stata un po' di polemica perché la scena è stata tagliata dalla puntata ed è stato possibile vederla solo perché la stessa produzione di C'è Posta per te l'ha diffusa sui sui profili social come promo della trasmissione.

Va comunque detto che Sarina, con la sua leggerezza e spontaneità - sebbene è riuscita ad entrare nel cuore e nelle case degli italiani, regalando una risata in questo momento difficile per la pandemia. Un po' di sano trash italiano, capace appunto di distogliere anche solo per un po' la mente degli italiani dai numeri della pandemia o dalla crisi di governo.