Cacciari? Io amante di Veronica Lario Berlusconi? Mai conosciuta

Massimo Cacciari non è mai stato il fidanzato di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Anzi, non l'ha mai incontrata in vita sua. Eppure, una ventina di anni fa, il pettegolezzo che li voleva amanti ebbe un grande successo. Perchè?

Ospite a La Confessione di Peter Gomez, il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha spiegato: “Non ho la più pallida idea di come sia nata questa storia, sarà qualche ‘scimunito’ che, in un salotto vip, si è inventato la relazione tra me e Veronica Lario e ha propagato la voce". Il filosofo infatti ha ribadito di non aver neanche "mai incontrato la signora Lario“.

Eppure Silvio Berlusconi alimentò quel falso gossip, perché nel 2002, in occasione di un incontro con l’allora premier danese, Lars Rasmussen, il leader di Forza Italia dichiarò: “Posso presentarlo a mia moglie: è più bello di Cacciari!“. Sarà stata una "battuta", ha liquidato Cacciari mentre concludeva: "Forse erano anni che non frequentava più la moglie".