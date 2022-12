Calcio, Alessio Tacchinardi a Modica

Modica - “Tornare alla Juventus? Mi piacerebbe. Ne ho parlato anche con Antonio Conte, qualche giorno fa. E anche lui…”. Alessio Tacchinardi, ex Juve e campione d’Europa e del Mondo con i bianconeri nel 1996, quasi 300 presenze in bianconero tra scudetti e trofei in serie, è stato ospite dello JOFC Modica ed ha chiacchierato con i tifosi, accolto dal presidente del sodalizio, Giorgio Arena.

Un giorno lungo e intenso, quello di Tacchinardi a Modica, città che ha voluto visitare prima di tuffarsi nell’affetto della gente bianconera, parlando con loro al Modica Palace Hotel e poi partecipando, ospite d’eccezione, alla cena di fine anno al Modica Boutique Hotel.

A Gianluca Vialli, poi, ha dedicato parole bellissime: “E’ stato il mio capitano, un capitano vero. E poi Antonio Conte, Fabrizio Ravanelli, Alex Del Piero, Ciro Ferrara, Moreno Torricelli…E Paolo Montero, Didier Deschamps, stranieri si ma Juventini dentro”.

Disponibilissimo a foto e autografi, Alessio Tacchinardi si è goduto Modica, il suo barocco, il suo cioccolato, la bellezza della città, il buon cibo dello chef Lorenzo Ruta in Taverna Migliore nel pranzo di mezzogiorno, e non si è sottratto al calore del tifo juventino modicano, fra selfie e sorrisi.