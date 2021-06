Milano Fashion Week: il calendario delle sfilate primavera estate 2022

La stagione delle sfilate riparte, ma stare dietro al lungo calendario non è semplicissimo tra pre collezioni invernali, resort, collezioni maschili estive e haute couture. Perciò, a che punto siamo arrivati? Dopo la recentissima sfilata di debutto di Ferrari Style (che si colloca intenzionalmente fuori da ogni tipo di stagionalità), è di martedì la sfilata Resort di Louis Vuitton, una forma di collezione che si colloca tra quella invernale e quella estiva, nata per chi non aspetta fino all'estate per emigrare dal freddo verso mete esotiche. Anche Saint Laurent ha rivelato una nuova collezione intermedia, la Pre-Fall 2021, con esplici richiami all'estetica degli anni Settanta a cui il direttore creativo Anthony Vaccarello ci ha abituato.

A Londra invece si è appena conclusa la Settimana della Moda maschile in digitale. Venerdì sarà il turno della Milano Fashion Week Uomo e dal 22 al 27 giugno tutti gli occhi saranno puntati su Parigi.

A Milano molti brand hanno annunciato il ritorno alla classica modalità fisica di presentazione: Dolce & Gabbana, Etro, Giorgio Armani confermano il desiderio di riempire in sicurezza le file che abbracciano la loro passerelle. Durante la Settimana della Moda maschile di Milano assisteremo a un altro debutto: quello di Glenn Martens per il brand veneto Diesel.

Gli appuntamenti di giugno non sono finiti qui: Jacquemus ha annunciato che sfilerà il 30 giugno con la collezione primavera estate 2021, mentre Marc Jacobs, che durante il talk con Miuccia a fine sfilata di Prada ammise di aver avuto un blocco creativo, torna sulle scene il 28 giugno.

In data ancora da rivelare, un altro appuntamento fuori calendario sarà con Gucci, che ha in serbo un evento speciale per il centenario della maison fiorentina.

Dopo una breve pausa, giusto in tempo per digerire le novità della moda estiva, ecco che il 5 luglio comincia l'Haute Couture a Parigi. Tra i nomi in presenza leggiamo Chanel, Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Armani Privé, che però dirotta la sfilata su Milano, e per la primissima volta Balenciaga, con un debutto posticipato a causa della pandemia. Gli altri nomi che non mancheranno sono Schiaparelli, Fendi, Gianbattista Valli che però preferiscono sperimentare ancora nel campo digitale.



Dulcis in fundo, due appuntamenti veneziani: l'Haute Couture di Maison Valentino il 15 luglio e Saint Laurent, con un evento ancora top secret. Siamo pronti per ripartire?