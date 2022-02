Can Yaman braccato pure col neonato in braccio, ressa all'hotel VIDEO

Palermo – Sempre peggio nel capoluogo siciliano: non solo donne, ma fan d’ogni sesso ed età piantonano Can Yaman davanti all'Hotel delle Palme di Palermo. Ecco cos’è successo al suo rientro da una sessione di riprese di "Viola come il mare" a Terrasini (nel secondo video). La scorta s’è arresa alla folla e l’attore turco ce ne ha messo per raggiungere la hall dell’albergo, sovrastato da richieste di autografi e selfie, pure coi neonati in braccio. Il capannello di curiosi in via Roma ha creato un ingorgo di auto.

La fiction, in onda su Canale 5 in primavera, lo vedrà al fianco dell'ex Miss Italia Francesca Chillemi: si tratta dell’ennesima trasposizione televisiva di un detective letterario sfornato dalla Sellerio, per la penna di Simona Tanzini. L’industria che muove Yaman, che nei prossimi mesi vestirà pure i panni di Sandokan in una nuova serie tv, ha capitalizzato la sua popolarità presso il pubblico italiano pubblicando un paio di mesi fa perfino un libro: “Sembra strano anche a me”. Non l’abbiamo letto ma probabilmente il riferimento è proprio al delirio scatenato da ogni sua apparizione pubblica, che deve apparire eccessivo a lui stesso.