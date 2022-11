Caparezza si è sposato con la fidanzata storica, festa nella sua Molfetta

È arrivato anche per lui il momento di dire “sì”. Caparezza all’anagrafe Michele Salvemini, ha sposato Albina, la sua storica fidanzata originaria di Barletta. Ed è stato proprio il castello di Barletta ad accogliere la loro unione: i due si sono sposati lo scorso 19 novembre con rito civile nella Sala Rossa, in una cerimonia blindata e lontana dagli sguardi dei curiosi, cui hanno preso parte solo parenti e amici.





Matrimonio Caparezza, gli ospiti

Caparezza è convolato quindi a nozze a 49 anni e dopo un lungo fidanzamento, e dopo l’ufficialità è arrivato pure il tempo di fare festa.

Il luogo prescelto è stato in questo caso l’Eremo club di Molfetta, storico locale vista mare – al momento ancora chiuso al pubblico – che negli anni è stato meta prediletta di moltissimi artisti, per concerti e dj set. Molfetta è d’altronde la città di nascita di Caparezza e nonostante il successo e gli impegni che lo portano in giro per l’Italia l’ha sempre preferita ad altre città.

Caparezza, da sempre molto riservato, non ha mai scritto sui social di essere in procinto di sposarsi né ha mai fornito aggiornamenti sulla sua vita sentimentale. Sua moglie si chiama Albina e tutto ciò che sappiamo è che i due si conoscono da diverso tempo tanto che lei è la sua fidanzata storica.