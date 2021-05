Capelli donna: acconciature di tendenza nel 2021

Con il clima che ormai vira sempre più verso il caldo stagionale, trovare un modo efficace di legarsi i capelli tornerà presto ad essere una vera e propria necessità per riuscire sopravvivere alle alte temperature estive, più che una mera scelta stilistica. Quindi, sia che abbiate lasciato crescere i vostri capelli a dismisura durante tutto il periodo del lockdown, o che stiate aspettando il momento giusto per tagliarli, sapere esattamente come creare un’acconciatura perfetta in ogni momento – ma soprattutto che sia semplice, veloce e pratica – tramite il solo utilizzo di qualche elastico per capelli e un po’ di shampoo secco, è un’abilità da dover necessariamente acquisire.

È per questo motivo che abbiamo deciso di fornirvi un po’ di ispirazione: come? Raggruppando un po’ di hairdo che possano essere facilmente riprodotti a casa e nella vita di tutti i giorni, utili sia per l’ennesima video-call su zoom alle 11 del mattino, che per l’aperitivo organizzato all’ultimo con le amiche. Pettinature rilassate, senza impegno, che non richiedano troppa fatica, e che non potrete assolutamente farvi scappare. Insomma, non vi resta che continuare a leggere!

Mollettone e pinza per capelli, must acconciature 2021

Per chi preferisce totale comodità e comfort, potete facilmente realizzare un’acconciatura “zero sbatti” con il classico mollettone. In pochi secondi, potrete ottenere dei capelli raccolti in un’acconciatura morbida e sempre sofisticata, abbellita dall’accessorio per capelli più comodo per antonomasia.

C’è da dire che ormai il mollettone è ufficialmente passato da comodo strumento da usare solo ed unicamente in casa, giusto per raccogliere velocemente i capelli in maniera un po’ grossolana, ad accessorio cool da poter tranquillamente portare anche fuori all’aperto, basta trovare quello che faccia al caso vostro. Le fantasie e le forme di sicuro non mancano, si va da tinte pastello a nuances più estrose, nonostante quelle più in voga rimangano sicuramente quelle animalier oppure tartarugate.

Acconciature primavera estate 2021: le trecce

Tra tutte le acconciature possibili ed immaginabili per questo periodo estivo, le trecce rimangono un grande classico a cui nessuno può rinunciare. Ne esistono di ogni tipo, dalla treccia alla francese, classica e voluminosa, a quella a lisca di pesce, ma tra le tendenze di quest’estate spiccano principalmente le trecce Bubble Braids, anche conosciute come l’acconciatura più richiesta di questo periodo.

Si tratta di un hairdo molto semplice, se lo mettiamo a paragone con altre tipologie di trecce, in cui le Bubble Braids, ovvero le trecce a bolla, si possono realizzare sia su capelli con un’unica coda di cavallo che su più codini, la cosa importante, però, è pettinare con cura la vostra chioma prima di realizzare qualsiasi pettinatura. Basterà partire proprio da una coda, alla quale applicare poi un elastico alla volta, lasciando un po’ di spazio tra l’uno e l’altro, per poi aprire con le dita le spaziature e creare, per l’appunto, una bolla di capelli voluminosa.

Acconciature capelli: le code ed i semi raccolti più in voga

Naturalmente la coda di cavallo è un tipo di acconciatura da poter declinare in infinite varianti. Si tratta ormai di un sempreverde, infatti la coda di cavallo ha la capacità di farvi sembrare subito in ordine, pulite ed eleganti, oltre ad essere un’acconciatura molto veloce e che non richiede troppo impegno.

Tra le pettinature più trendy, comunque, troviamo sicuramente la coda alta e mossa: per ottenere questo hairlook basterà preparare i vostri capelli coi prodotti giusti, ossia un buon volumizzante e un texturizzante, in modo che il volume creato alle radici renda il risultato finale più armonioso e compatto.

Anche la coda bassa, che a primo acchito potrebbe sembrare noiosa, se abbinata a un accessorio moda per capelli, come una coroncina di fiori, un cerchietto oversize stile anni Novanta un foulard moda oppure un fiocco che faccia da complemento alla vostra acconciatura, renderete il tutto più chic e femminile.

Capelli donna 2021: i raccolti più belli

Anche per la categoria dei capelli raccolti abbiamo un bel po’ di cui parlare. Partiamo proprio dai top knot, ossia lo chignon alto, una pettinatura perfetta, che ci può salvare in svariate occasioni.

Acconciatura facilissima da realizzare, in cui l’unica cosa che vi servirà sarà un comunissimo elastico per capelli, lo chignon alto è adatto per qualsiasi occasione e per qualsiasi tipo di capello, da quelli più ricci a quelle chiome lunghe e lisce. Come per la coda di cavallo, il top knot offre la possibilità di variare in tutti gli stili possibili ed immaginabili: provatelo, ad esempio, alto e voluminoso, con delle onde morbide con raccolto da lasciare abbastanza morbido, oppure tiratissimo, senza lasciare un capello fuori posto.

Per cerimonie ed eventi eleganti, che non mancheranno dal mese prossimo, il look perfetto su cui puntare tutto è uno chignon basso alla nuca, con tanto di torchon, twist da poter impreziosire con accessori, perle e cristalli. Quello a metà altezza, invece, se spettinato e un po’ effortless, può essere una buona alternativa ad una giornata di shopping o in città con le amiche, chic, elegante, ma sempre senza impegno.

Acconciature capelli per cerimonia

A proposito di cerimonie, vista la stagione dei matrimoni, è bene approfondire questo aspetto molto importante. Sì, perché riuscire a trovare le acconciature da cerimonia perfette, che sappiano valorizzare il vostro volto, può richiede un po’ di impegno in più.

Indipendentemente dal vostro ruolo, tra l’essere semplici invitate, testimoni degli sposi, madre o damigelle, la cosa importante è puntare ad acconciature che non risultino eccessive e, soprattutto, che siano in linea col vostro ruolo. Ora, abbiamo già appurato che l’acconciatura capelli per cerimonia per antonomasia è lo chignon, ma esistono tantissime alternative, vediamone alcune.

Anzitutto, per quanto riguarda le acconciature capelli medi per cerimonia, possono essere molto versatili: oltre ad una semplice piega – che può comunque essere valorizzata scegliendo i giusti accessori per capelli – si può pensare a dei semi-raccolti o ancora a pettinature intrecciate, eleganti e perfette per qualsiasi cerimonia.

Con le acconciature per capelli lunghi da cerimonia, invece, è inutile dire che le possibilità sono infinite. Oltre ai semi-raccolti adornati da mollette gioiello, le acconciature con trecce spettinate e mosse, lasciate morbide sulle spalle, sono il top per quest’anno. Se invece preferite qualcosa di più elaborato, la soluzione ideale è una treccia a corona.

Infine, per i capelli corti, si può optare per un effetto bagnato con le radici piatte e un accenno di ciuffo laterale, che darà all’outfit un aspetto vintage.