Capelli: i tagli scalati lunghi dell’inverno 2021

Capelli: i tagli scalati lunghi, sfilati e scalati, a punta o alla pari dell' inverno 2021 mixano accenti retrò con dettagli ultra moderni assolutamente alla moda!

Si va infatti dai look con giochi cromatici intensi a dare carattere e dimensione a quelli più classici con frangia o con ciuffi lunghi, dagli hairstyle asimmetrici a quelli bon ton. Ma scopriamo insieme tantissime idee e immagini sulle tendenze tagli capelli lunghi 2021 per l’inverno lanciate dagli hair stylist internazionali e dai parrucchieri italiani! Amerai i tagli scalati lunghi per l’inverno 2020/2021 senza farti rinunciare nemmeno a un centimetro della tua amata chioma.

Sciogli i tuoi capelli…ma solo se hai già ceduto ai tagli scalati lunghi più belli dell’inverno 2020/2021, aka l’hair look più amato da sempre dalle portatrici sane di chiome lunghissime. Perché il dilemma che affligge chiunque abbia capelli lunghi – e li ami alla follia – è come fare per dare una scossa al look senza rinunciare nemmeno a un millimetro di chioma. La risposta, ovviamente, sono i capelli lunghi scalati, specialmente ai lati del viso: un modo facilissimo (e senza traumi) per rendere i tagli lunghi più leggeri e moderni. Perché sì, i layers dei tagli di capelli lunghissimi e scalati sono ben visibili e potranno davvero rivoluzionare la tua chioma extra large con il minimo sacrificio. Per aggiungere un tocco personale, poi, puoi provare dei tagli con frangia o ciuffo, ma anche una nuova texture da abbinare alle acconciature con trecce più cool dell’inverno 2021. E se sei preoccupata perché non sai come scegliere il tuo prossimo taglio scalato, don’t worry, la nostra selezione di tagli per capelli lunghi dalle passerelle sarà la tua guida.

Moda Capelli: Tagli scalati lunghi dell’inverno 2020/2021

Tagli scalati lunghi e mossi



Tagli medio lunghi scalati



Tagli capelli scalati lunghi dietro e corti davanti



Capelli scalati lunghi con ciocche face framing



Tagli scalati lunghi con frangia



Tagli capelli lunghi, scalati e lisci



Tagli capelli lunghissimi e scalati



Tagli capelli lunghi scalati a punta



