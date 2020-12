I gioielli Made in Italy da indossare alla vigilia del nuovo anno

Eccoci al termine di questo faticoso anno. Molti non vedranno l'ora di liberarsi dell'ultimo giorno che li lega al 2020, pronti a ricevere quei pochi amici fidati (e disinfettati) con cui trascorrere la notte di San Silvestro. Qualche consiglio su cosa indossare per accogliere il 2021 ve l'abbiamo già fornito qui. A completare il look con una nota scintillante e di buon auspicio, vogliamo proporvi quattro gioielli, ma non dei gioielli qualunque. Crediamo che in termini di stile e di acquisti, il modo più saggio per salutare il 2020 sia supportando le realtà italiane, maestre dell'artigianalità Made in Italy, che forse più di tutte hanno sofferto dell'emergenza sanitaria e della crisi. Con questa gallery vi vogliamo portare a bordo per l'ultimo viaggio (molto speciale) alla scoperta di gioielli preziosi, nonché amuleti portafortuna. Siete pronti?

1. La collana a catena







Collana Moon, LaVue Milano, 40 euro



Per la prima tappa del viaggio è alla Luna che rivolgiamo lo sguardo con la collana Moon di LaVue Milano, brand di bigiotteria nato dall'universo estetico di Marina Manfredi. Il francese "la vue" si traduce con "vista", a ricordare di spingersi oltre al semplice "guardare" per "vedere" l'essenza, percepire l'unicità di una persona, di un oggetto, di un gioiello. Ogni pezzo di LaVue Milano è lavorato dalle mani di Marina, mescolando elementi nuovi con altri vintage. Alluminio, bronzo, ottone, pietre preziose e semipreziose: questi i materiali utilizzati per creare collane, anelli e orecchini simbolo di femminilità ed erotismo. Moltissimi i simboli legati alla superstizione, intesa come protezione contro malocchio e diffamatori: ogni collana porta il nome di una costellazione ed è pensata per proteggere chi la indossa. Quella che abbiamo scelto per portarvi fortuna raffigura le quattro lettere della Luna in ottone placcato con zirconi incastonati su una catena di alluminio, incorniciata da due perle. Alla Luna, simbolo di femminilità, LaVue Milano ha appena dedicato un'intera collezione.

A noi piacciono moltissimo anche le collane con targhetta di Laboratorio Nido: realizzate a mano dall'orefice Carla, di origine argentina e cuore italiano, sono piccoli messaggi di speranza e conforto. Le incisioni sulle targhetta di argento possono essere personalizzabili, regalando o regalandosi un significato unico.

2. Gli orecchini di stelle







Giotto Orecchini, Gala Rotelli, 45 euro



Teniamo gli occhi puntati al cielo per entrare nel mondo magico di Gala Rotelli e del suo "design poetico". Nata dalla sensibilità artistica dei genitori, Gala fin da piccola crea e progetta oggetti e gioielli che decide di mostrare al mondo nel 2015, quando fonda il brand omonimo. Le idee e i disegni sono ispirati alla bellezza dell'universo che sopravvive tra fagilità e imperfezioni. La realizzazione è affidata ai grandi maestri orafi di Valenza, agli artigiani di Murano, ai ceramisti di Este e Vietri. Alla tradizione del Made in Italy, Gala aggiunge un tocco di modernità servendosi anche di tecnologie 3D. Ecco prendere forma oggetti e gioielli contemporanei, dal forte valore simbolico: fiori, foglie, elementi del sistema solare sono riprodotti nella forma di anelli, collane e orecchini dalla struttura geometrica in apparenza semplice, sotto cui si cela una progettazione ben più complessa. Noi vi proponiamo una creazione legata al simbolo di rinascita, in tema con l'ultima notte dell'anno: gli orecchini Giotto, ispirati alla Cappella degli Scrovegni di Padova, prendono la forma della stella a 8 punte. Realizzati in oro e bronzo placcato, saranno il vostro portafortuna per il 2021: #followthelittlelight è il motto che prendiamo in prestito da Gala per iniziare il nuovo anno con il giusto spirito.

3. Il bracciale portafortuna



Bloomy Bracelets, Lil Milano, 250 euro



Per compensare le cupe novità del 2020, dal 1° gennaio avremo bisogno di fortuna doppia. E di un tocco scintillante. Noi vi proponiamo di tenere sempre con voi questo piccolo portafortuna: il braccialetto Bloomy di Lil Milano. Nato nel 2014 dal desiderio di Veronica Varetta di avere un gioiello lineare ed essenziale da indossare ogni giorno, il brand Lil Milano propone preziosi gioielli in oro puro, pensati e prodotti a Milano. Bloomy, dal design semplicissimo, è un filo d'oro interrotto dal luccichio di uno zircone: come un fiore in eterna fioritura, è simbolico di un futuro florido e brillante. Per un'alternativa in argento, LaVue Milano propone questo bracciale con piccole foglie che avvolgeranno il vostro polso. E vi proteggeranno.

4. L'anello con perla





Anello ancòra ispirato a Goethe esemplare N.8, Maraismara, 1150 euro



Ultima tappa: occhi(o) alle mani. Vi lasciamo letteralmente con una perla: l'anello Goethe di Maraismara. O meglio, l'ottavo esemplare di anello "ancòra una volta ispirato a Goethe". I gioielli di Mara Bragaglia, fondatrice di Maraismara, sono pezzi unici: le perle scelte per ogni gioiello sono tutte diverse, selezionate da Mara a Copenaghen e provenienti da allevamenti sostenibili di ostriche situati nelle Filippine, nelle Fiji, in Polinesia, in Messico e in Australia. Questo anello è ancora più speciale perché creato da una perla troppo piccola per rientrare nel modello "Goethe", ma troppo grande per la primissima versione "Ispirato". L'etica dei materiali e dal lavoro è uno dei pilastri principali della filosofia del brand. Con questo profondo rispetto per la natura, Mara si lascia ispirare dalla bellezza fragile del mondo che la circonda, incastonandola in anelli e orecchini preziosissimi. Nascono amuleti e talismani, piccoli oggetti magici carichi del significato che ciascuno di noi attribuisce loro, di ricordi e di promesse.

Giunti al termine del nostro piccolo viaggio tra i mondi speciali di queste realtà italiane, vi auguriamo di cominciare l'anno con fortuna e serenità, carichi di sogni. Auguri!