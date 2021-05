Carla Fracci perché vestiva sempre di bianco? l’aneddoto svelato dal marito

Carolina Fracci, detta Carla, è deceduta oggi a Milano, aveva 84 anni, è andata via con discrezione in punta di piedi. Indimenticabile il suo Total White, che ha contribuito a renderla la ballerrina piùassoluta. L'etualle amava vestirsi di bianco ma da cosa nasceva questa particolare usanza di vestire di bianco? a svelarlo è stato ilmarito poc tempo fà

Carla Fracci: Prima Ballerina Assoluta Questa la definizione che il New York Times le diede nel 1981 è morta stroncata da un tumore. Della sua malattia non si è mai saputo molto, ma che le condizioni fossero preoccupanti era trapelato.

Nella sua lunga, brillante carriera aveva interpretato ruoli romantici e drammatici, diventando un vanto per l’Italia. Nella danza, e nel mondo artistico in generale, si era esibita nei teatri di tutto il mondo e, segnatamente, dal 1967 è stata ospite stabile dell’American Ballet Theatre.

Carla Fracci e la scelta del bianco come discrezione

Qualche tempo fa la ballerina si è confidata nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. In collegamento dalla loro casa milanese, la Fracci e presente anche il marito Beppe Menegatti hanno toccato vari argomenti, anche quelli più privati come la nascita del loro grande amore. “Se è stato un colpo di fulmine? Diciamo sull’elemento straordinario Carla Fracci certamente.

Perché indossa sempre abiti bianchi? Da cosa nasce questa particolare usanza? Il marito della grande ballerina ha spiegato che tale abitudine è nata mentre la donna aspettava il suo primo ed unico figlio Francesco.

«Io e Carla ci amiamo come il primo giorno e si discute anche come il primo giorno. Quando ho visto Carla la prima volta io ero assistente di Visconti… Aveva delle calze rosse. Si è vestita un pochino dopo sempre di bianco, quando aspettava nostro figlio Francesco».

“Vestivo abiti leggermente larghi. Oggi la pancia si mostra… Io ho preferito fare così quando ero incinta”, ha puntualizzato la ballerina che già al Corriere della Sera aveva parlato del suo look: “Il mio armadio? Ma non è vero che vesto solo di bianco! Nel guardaroba invernale, da qualche parte, ho anche qualcosa di marrone e persino di verde… Il bianco? Cominciai durante la gravidanza, nel 1969.

Avevo pochissima pancia ma cercavo un modo per accentuare ancora di più la riservatezza di quel momento. Il bianco come discrezione, insomma. C’è una fotografia che mi ritrae a luglio, a Forte dei Marmi, con pantaloni e chemisier immacolati, accanto a Eugenio Montale”.

Carla Fracci Lascia il marito – il regista Beppe Menegatti – ed il figlio Francesco.

Ha diretto il corpo di ballo del teatro dell’Opera di Roma ed è stata attiva anche in veste istituzionale, ricoprendo il ruolo di Assessore alla Cultura della Provincia di Firenze dal 2009 al 2014.

Ambasciatrice di Expo Milano 2015, lo scorso settembre aveva ricevuto il premio alla carriera, da parte del Senato della Repubblica Italiana sempre vestita di bianco. Il colore che la contradistingueva anche per la sua grande discrezione.