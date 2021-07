Carlo e Diana, una fetta della torta nuziale messa all’asta 40 anni dopo

Carlo e Diana, una fetta della torta nuziale viene messa all’asta a 40 anni dal matrimonio

Era il 29 luglio 1981 quando Carlo e Diana pronunciarono il fatidico sì e, nonostante la storia d’amore abbia avuto un tristissimo epilogo, il loro Royal Wedding continua a essere iconico. È per questo che, a 40 anni di distanza dalla cerimonia, i collezionisti bramano una fetta della vecchia torta nuziale che è stata messa all’asta.

Sarà messa all'asta il prossimo 11 agosto la fetta di torta nuziale della celebrazione.

Lo hanno definito il matrimonio del secolo. Furono 750 milioni, quel 29 luglio 1981, a restare incollati davanti televisione per vedere quella giovane insegnante di asilo dal sangue blu andare in sposa al futuro re d’Inghilterra. Carlo e Diana, il principe e la principessa. Il coronamento di una favola che, poi, non ha avuto il lieto fine. Ma nessuno lo sapeva. Tutti ci speravano. Quarant'anni dopo il matrimonio del secolo, quello tra Carlo d'Inghilterra e Diana Spencer, sarà messa all'asta il prossimo 11 agosto la fetta di torta nuziale della celebrazione. Si tratta di un'imponente porzione di glassa e base di pasta di mandorle è decorata con uno stemma reale in rosso, blu e oro. La base d'asta potrebbe partire da circa 500 dollari, ma sette anni fa una fetta dello stesso dolce messa all'asta raggiunse i 1.375 dollari.

Otto pollici per sette pollici del peso di 28 once, queste le dimensioni. La fetta di torta è stata conservata in una pellicola trasparente dell'epoca per tutto questo tempo. La fetta di torta fu consegnata dopo il matrimonio a Moyra Smith, uno delle dipendenti della Regina a Clarence House, la sera del 29 luglio 1981, giorno delle nozze tra il principe d'Inghilterra e Diana.

La storia della fetta di torta messa all'asta 40 anni dopo il matrimonio

Fino al 2008 la famiglia di Moyra l'ha consevata ma in quell'anno fu acquistata da un collezionista che ora ha deciso di metterla all'asta dai banditori Dominic Winter, della città di Cirencester. In totale, per il matrimonio furono realizzate 23 torte ufficiali, inclusa una torta alla frutta a strati, alta 5 piedi e del peso di 225 libbre. Si ritiene che questa fetta sia stata tagliata da una torta distribuita al personale della Clarence House per ringraziarli dei loro sforzi. La tortiera in cui è stata conservata la fetta ha una nota che recita: «Maneggiare con cura. La torta nuziale del principe Carlo e della principessa Diana, M.C Smith». I banditori dell'asta l'anno descritta come un «autentico cimelio reale», ma hanno sconsigliato di mangiarla per non incorrere in problemi di salute. Ecco che dopo la bicicletta appartenuta a Diana e il primo regalo che Carlo fece Diana, la ford escort argentata, ora all'asta anche uan fetta di torta del matrimonio.

Il parere di un esperto di cime reali

Chris Albury, esperto di cimeli reali, ha dichiarato in proposito: «Non consiglierei di mangiarla. È un ricordo curioso e unico che celebra un matrimonio reale che mantiene un fascino duraturo per gli appassionati di regalità britannici in tutto il mondo».

Carlo e Diana, il matrimonio del secolo

Sono passati quarant’anni esatti dal giorno delle nozze di Diana Spencer e Carlo d’Inghilterra. E c’è chi ancora, guardando i ben più recenti royal wedding, ancora fa paragoni. Il velo lungo 7 metri, l’abito voluminoso, la voce flebile della sposa nel pronunciare, in chiesa, il nome del futuro marito, il giro in carrozza. Quando si pensa ai matrimoni del passato – eccezion fatta, forse, quello di William e Kate Middleton – nell’immaginario femminile c’è quello della principessa del Galles e dell’erede al trono. Il matrimonio del secolo fu seguito da un pubblico televisivo globale di 750 milioni di persone, con feste di strada organizzate in tutta la Gran Bretagna per celebrarlo. Ma la relazione della coppia reale s'incrinò negli anni '80. I due si separarono nel 1992 e divorziarono nel 1996 dopo 15 anni di matrimonio. Diana morì a 36 anni in un incidente stradale nel 1997.