Carlo Galatà, il chirurgo plastico siciliano fidanzato di Nina Moric FOTO

Catania - Nina Moric sembra aver ritrovato l'amore. La modella ex compagna di Fabrizio Corona con il quale condivide il figlio Carlos ha deciso di uscire allo scoperto con la sua ultima fiamma. Si tratta di Carlo Galatà, 36 anni, chirurgo plastico originario di Catania, con il quale è apparsa su Instagram mostrando gli scatti di una vacanza in terra siciliana sulle pendici dell'Etna in dolce compagnia. "Attimi…", scrive il bel dottore a compendio delle loro effusioni.

A giudicare dai social i due sembrano molto innamorati, anche se la showgirl 45enne non ha ancora parlato apertamente del loro rapporto. Dopo essersi laureato all’università del capoluogo etneo, e specializzato nell’ateneo di Palermo, Galatà ha lasciato la Sicilia e adesso opera tra Milano e Roma. Appassionato di fitness e benessere, sui social si definisce "un buon comunicatore e molto socievole".