Carlo III verrà in Italia ad aprile: da Ravenna a Roma (e in Vaticano) prima volta da Re

Roma - Re Carlo che tante volte ha dipinto i colli toscani, ama il Rinascimento e l’olio d’oliva che ha voluto in tavola per i banchetti di Stato nella Ballroom di Buckingham Palace (con prosciutto e culatello), insomma il sovrano più «italiano» della storia Windsor, verrà in Italia. «Il re e la regina saranno in visita di Stato all’inizio di aprile», conferma Buckingham Palace. Andrà in Vaticano dove incontrerà Papa Francesco per il Giubileo, quale Supreme Governor della Chiesa Anglicana. Così come la madre Elisabetta II si recò Oltretevere da Giovanni Paolo II per il Giubileo del 2000. E visiterà Roma. Carlo e Camilla festeggeranno dunque in Italia anche i vent'anni dalle nozze nel 2005.

Due anni dopo l’incoronazione a Westminster abbey il 6 maggio 2023, Carlo III viaggerà verso l’Italia, guidato dall’attenzione al dialogo interreligioso che l’ha portato cinque volte in Vaticano, la prima nel 1985 l’ultima nel 2019 per la canonizzazione del cardinale John Henry Newman. E dall’amore per l’arte che lo porterà con Camilla anche alla scoperta della città romagnola riconosciuta dall’Unesco per l'arte, i mosaici di Galla Placidia, e celebre per la tomba di Dante. Carlo e Camilla che ai libri ha dedicato il bookclub The Queen’s Reading Room, amano la letteratura. Così arriveranno a Ravenna dove soggiornò Byron, dove è stato inaugurato un museo sul poeta inglese a Palazzo Guiccioli. Il sovrano britannico arriverà in Italia forte di un consenso che la malattia ha rafforzato. Per il 57% la Royal family è «good value for money», insomma funziona, e il re convince il 60% degli intervistati e vince il confronto con la popolare coppia dei principi di Galles, William e Kate. Alla domanda se dovrebbe abdicare a favore di William, il 58% vuole re Carlo alla guida del Paese dicono i sondaggi YouGov. E tornano alla mente le immagini del 1951, quando Elisabetta arrivò a Roma, allora solo principessa innamorata di Filippo sposato nel ‘47, accolta da Luigi Einaudi alla Stazione Ostiense. Vestiva di bianco, cappello a falde e quattro fili di perle al collo.

Per Carlo, quella a primavera, sarà la prima visita di Stato in Italia con la corona di sovrano, dopo molti viaggi di piacere nel Bel Paese e 17 visite da principe di Galles, dal 1984 al G20 di Roma nel 2021 con Mario Draghi.