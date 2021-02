Carlo Verdone: ho incontrato Papa Francesco

Milano - "Ho incontrato Papa Francesco". Carlo Verdone ha rivelato con emozione di aver finalmente conosciuto il Pontefice durante l'intervista rilasciata stasera a Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda su Rai Tre.

Dopo il racconto degli auguri di buon compleanno, in occasione delle settanta candeline, ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che ha dovuto penare per procurarsi il cellulare dell'attore), Carlo Verdone ha confessato di aver coronato il suo sogno di incontrare Papa Francesco. Verdone ha raccontato che a dare notizia ufficiale dell'incontro sarà il Vaticano. L'attore ha regalato la copia numero zero del suo libro, con dedica, al Pontefice, "La carezza della memoria".

L'incontro è avvenuto nella residenza di Bergoglio, alla casa Santa Marta, l'albergo dove risiede Francesco. "Gli parli e sembra una persona che hai conosciuto al bar, di grandissima umiltà", ha raccontato Verdone.