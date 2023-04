Carolina di Monaco nel testamento di Karl Lagerfeld

Carolina di Monaco tra gli eredi di Karl Lagerfeld, Si sono incontrati per la prima volta nel 1973. Lei aveva 16 anni ed era la più bella del reame, lui si stava affermando nel mondo della moda disegnando come freelance per più maison e da sei anni aveva iniziato la sua consulenza con Fendi.

L’amicizia tra Carolina di Monaco e Karl Lagerfeld iniziò 50 anni fa nell'appartamento Art Déco dello stilista a Place Saint-Sulpice a Parigi: galeotto un servizio fotografico per Vogue America in cui la principessa indossava abiti di Chloé, disegnati appunto da Lagerfeld.

Ci sono legami destinati a durare nel tempo, legami che da semplici collaborazioni professionali si trasformano in qualcosa di più: in sincere amicizie che vanno oltre il tempo, i ruoli pubblici e lo spazio. Così è stato per Carolina di Monaco e Karl Lagerfeld. Quest'ultimo, proprio per onorare il rapporto con la figlia maggiore di Grace Kelly, ha deciso di inserirla nel suo testamento: la principessa figura come erede di parte del patrimonio dello stilista, morto nel 2019 a causa di un tumore al pancreas.

Un rapporto di affetto e stima interrotto solo dalla scomparsa del kaiser della moda il 19 febbraio 2019. Non è dunque una sorpresa scoprire che anche Carolina figura tra gli eredi del designer tedesco.

Fu l’amico Karl a scattare l'iconica foto del 1988 pubblicata su Paris Match della principessa Carolina con il marito Stefano Casiraghi e i tre figli Andrea, Charlotte e Pierre nell’intimità della loro cucina a villa dei Grimaldi a Roc Agel. E poi la collaborazione decennale per il Ballo della Rosa e la presenza fissa della primogenita di Grace Kelly nel front row di Chanel (amicizia tramandata alla figlia Charlotte, dal 2020 ambassador del marchio). Oggi è il magazine francese Le Point a parlare del testamento di Lagerfeld e a svelare che lo stilista avrebbe inserito anche la sua royal BFF fra i beneficiari della sua eredità.

La principessa di Monaco e l’amico Karl al Ballo della Rosa nel 2013

Come si legge sul Daily Mail, che cita la testata transalpina, Carolina insieme a tre amici del leggendario direttore creativo di Chanel che verrà celebrato al Met Gala 2023, dovrebbe ereditare i mobili del suo lussuosissimo appartamento di Parigi, lo stesso luogo dove iniziò 50 anni fa la loro splendida amicizia. Sembra che nel testamento venga specificato che tocchi alla stessa Carolina "a scegliere gli arredi preferiti dall’eccezionale collezione dello stilista".

Sempre secondo Le Point, oltre a Carolina, Lagerfeld avrebbe deciso di dividere il suo lascito con gli amici e collaboratori più cari. Il suo protégé Baptiste Giabiconi (al modello e cantante francese il 30% della fortuna dello stilista stimata tra i 195 e i 300 milioni di dollari), il figlioccio Hudson Kroening, il suo braccio destro e autista Sebastien Jondeau e la sua ex governante Françoise Caçote, che ancora oggi si prende cura della sua amata gatta Choupette. A lei, Choupette, un Birmano tortie color crema nato il 15 agosto 2011 e adottato dal designer lo stesso anno, andrebbero 1,5 milioni di euro. Non che ne avesse bisogno, perché la gattina come spiega il NYT, "è un'azienda con un proprio conto in banca".