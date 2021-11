Castello delle Cerimonie, quanto costa organizzare un matrimonio?

Quanto costa organizzare un matrimonio al Il Castello delle Cerimonie?

Chi non se lo è chiesto almeno una volta guardando il reality TV su Real Time? Lo sfarzo, il cibo e la location da sogno nel cuore della Campania ha stuzzicato la fantasia di tantissime giovani coppie. Non bisogna lasciarsi ingannare dal lusso e dalle mille meraviglie presenti nelle puntate, scopriamo il perché.

Alla guida c’è la figlia del Boss, Imma Polese, che accoglie gli ospiti e organizza gli eventi grazie all’aiuto del marito Matteo Giordano. ‘Il Castello delle cerimonie’ è uno dei programmi più amati di Real Time. Da anni lo show racconta, attraverso protagonisti e storie reali, le cerimonie sfarzose festeggiate al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate.

A breve, ci aspettano dei nuovi episodi de ‘Il Castello delle cerimonie’. Andato in onda per la prima volta nel 2014 col titolo ‘Il Boss delle cerimonie’ perché ispirato al grandissimo Antonio Polese, proprietario de La Sonrisa, il programma ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. La nuova stagione, la quinta, è iniziata a settembre 2021 con 15 nuovi appuntamenti tra matrimoni, comunioni e diciottesimi. L’ultima andata in onda, trasmessa da settembre e dicembre 2020, era stata segnata dalla morte di Donna Rita. La moglie del Boss è scomparsa per via di alcune patologie pregresse che hanno reso impossibile il suo recupero post Covid. Ma a distanza di anni e dopo spiacevoli eventi, la trasmissione continua ad andare in onda. Ricordiamo anche che il Covid ha costretto La Sonrisa a chiudere i battenti in via precauzionale in seguito alla positività di tre membri dello staff. Ora “Il Castello delle cerimonie’ è pronto ad accogliere e accontentare i suoi clienti, ma c’è una domanda che in questi anni si saranno fatti molti telespettatori: quanto costa organizzare un matrimonio nel regno che fu del mitico Don Antonio Polese?



Cos’è il Castello delle Cerimonie, il celebre programma tv

Il Castello delle Cerimonie non è altro che il nome del programma televisivo di Real Time, proposto dal 2014 a oggi, che mostra i matrimoni di lusso nella location del Grand Hotel La Sonrisa. Il programma negli anni ha sempre fatto tantissimi ascolti, prima si chiamava come già anticipato, “Il Boss delle cerimonie” in onore del suo protagonista e proprietario, Don Antonino Polese, che gestiva dalla A alla Z ogni puntata. Con la sua morte, e il passaggio di testimone alla figlia Imma Polese, il programma ha cambiato nome con quello attuale. Il Grand Hotel si trova a Sant’Antonio Abate a Napoli ed è proprio conosciuto con il nome “Il Castello” per la sua magnificenza in pieno stile barocco, dall’esterno fino agli arredi interni.

Quanto costa un matrimonio al Castello delle Cerimonie?

Siete intenzionati ad unirvi in matrimonio e siete alla ricerca di una location elegante e raffinata? Il Castello delle Cerimonie è il luogo adatto per voi. Situato a Sant’Antonio Abate in Campania, il ristorante di Imma Polese è adatto per ciascun tipo di cerimonia. Che sia un matrimonio, un diciottesimo, un battesimo o molto altro ancora, la villa esaudirà ogni vostro desiderio. E vi farà fare un figurone coi vostri invitati. Siete curiosi di sapere, però, a quanto ammonta il prezzo? Se anche voi, seguendo Il Castello delle Cerimonie, siete rimasti incantati dalla sua bellezza e volete sapere quanto costa un matrimonio lì, siete proprio nell’articolo giusto. Siete pronti a sapere tutti i dettagli?



Naturalmente i prezzi variano come in ogni location, tutto dipende dalle richieste della coppia. In una dichiarazione del marito di Imma Polese, figlia dello storico proprietario del Castello purtroppo deceduto nel 2016, i prezzi del menù andrebbero dagli 80 ai 120 euro.

Stando a quanto si apprende dal web, da quanto si legge, da un minimo di 80 euro a persona fino ad arrivare a ben 120 euro cadauno. Ovviamente, più si vuole ‘esagerare’ agli occhi dei propri invitati e più il prezzo si gonfierà.