Catarella vince a I Soliti Ignoti

Ragusa - Angelo Russo, attore ragusano, per tutti l’agente Agatino Catarella de Il Commissario Montalbano, è stato uno dei concorrenti della puntata di martedì dei Soliti Ignoti in onda su Rai Uno. E' arrivato a vincere la somma virtuale di 53 mila euro per scoprire il Parente Misterioso, e ha infine riconosciuto il parente, vincendo la somma finale di 26.500 euro.