Caterina Balivo andrà a vivere a Palermo. FOTO

Palermo - Un weekend a Palermo è stato fatale per Caterina Balivo. La conduttrice televisiva, durante una puntata del suo programma “La volta buona”, ha annunciato che si trasferirà nel capoluogo siciliano. Andrà a vivere in un antico palazzo nel centro storico, cuore pulsante della città che racconta il passato e il presente di Palermo.

I giorni trascorsi in Sicilia con la famiglia sembrano aver conquistato il cuore della presentatrice Rai. Lo confermano le foto pubblicate sui social dopo la gita palermitana, corredate da una didascalia in cui la Balivo scrive: “Ogni volta che vengo in Sicilia mi riprometto di tornarci più spesso. E giuro che stavolta lo farò: Sicilia bedda”.

Non è la prima volta che la conduttrice visita la Sicilia. Nel luglio 2020 era stata alle Egadi per il matrimonio della sorella. In inverno anche un tour tra i monumenti e le specialità gastronomiche del centro storico di Palermo, con tappe a Palazzo Abatellis, Palazzo Butera e altri gioielli della città. Ora per la Balivo si apre un nuovo capitolo siciliano.

Che Caterina Balivo sia innamorata di Palermo è dimostrato peraltro dal book fotografico che esibisce sui proprio social.