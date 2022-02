Caterina Balivo: il party per i suoi 42 anni

A 42 anni, Caterina Balivo è una donna realizzata: moglie, madre e showgirl festeggia il suo compleanno sorridente tra festoni e torta

Compleanno in red per Caterina Balivo.

La showgirl ha festeggiato ieri, 42 anni e, dopo poche ore dalla mezzanotte ha postato gli scatti fotografici di un big party.

Attualmente è in vacanza sulle Alpi e, tra look da neve super fashion e pranzi in location da sogno, si sta godendo un po' di relax in compagnia degli amici tra splendidi panorami innevati. I festeggiamenti sono cominciati già da qualche giorno ma solo oggi la conduttrice ha condiviso gli scatti realizzati per un servizio fotografico in versione "party girl": ecco cosa ha indossato e chi ha firmato gli outfit per lo shooting



Il compleanno di Caterina Balivo si trasforma in un grande show sulla neve a San Vigilio di Marebbe. Non una sola festa, ma un lungo weekend di festeggiamenti: dai prati coperti di coltre bianca alla baita addobbata alle foto da diva. Con il marito Guido Maria Brera al suo fianco e le amiche Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff intorno, la presentatrice si trasforma in una “Barbie delle nevi” e in un party speciale brinda ai suoi 42 anni.

Su Instagram Caterina scrive: «Sono sempre stata una party girl, con @fabcestari abbiamo cominciato qualche giorno prima a festeggiare... ed è stato davvero niente male! » a corredo di diverse foto in cui è sorridente e festeggia con torta e festoni



Ma i festeggiamenti non sono terminati. «Ci siamo divertiti… ma non ho ancora finito! A più tardi» scrive Balivo, avvisando i follower che ci saranno altri party.