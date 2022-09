Cecchi Paone e il nuovo giovane fidanzato si lasciano andare in barca

Positano, Sa - Alessandro Cecchi Paone ufficializza la relazione con il fidanzato Simone e al settimanale Chi dichiara: "Non ho niente da nascondere". Da qui, le foto in barca in costiera Amalfitana e la volontà di "sperimentare" questa "grande e dolce passione estiva". Il giornalista ha parlato ad Alfonso Signorini di qualcuno che vorrebbe proteggere con un certo riserbo, anche se ha già condiviso con lui alcune uscite pubbliche: "È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis".

"Nel corso dell’estate la storia sta crescendo - ha aggiunto - e qui avete fotografato un momento bello tra noi." Il momento bello - in cui si baciano e si scambiando effusioni, stendendosi sullo scafo - appartiene a una lunga gita in barca fatta con un gruppo di amici in costiera Amalfitana, con tappa obbligatoria a Positano, luogo del cuore di Cecchi Paone, dove da alcuni anni ha anche comprato una casa. La discesa a Praiano per pranzo è stata occasione per scattare qualche foto, che è stata poi condivisa dal giornalista sul suo profilo Instagram, dove però sono apparsi i tag di tutti i commensali meno uno, quello del suo fidanzato di cui (per ora) si conosce solo il nome.