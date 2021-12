Celentano sbanca in America con lo spot di un Rum. VIDEO

Stati Uniti - Adriano Celentano abbatte un altro muro, quello dell'impenetrabilità del mercato americano per le canzoni italiane. In queste settimane natalizie le maggiori Tv americane hanno messo in onda uno spot di successo della Captain Morgan, in cui il noto rum viene associato a una canzone di Celentano del 1972, Prisencolinensinainciusol, in una lingua del tutto inventata. E gli americani stanno impazzendo cercando di capire cosa dice il molleggiato in inglese. Ecco il video: