Céline Dion cancella diversi concerti, «sta male, i dolori la paralizzano»

Cline Dion cancella diversi concerti sta male i dolori la paralizzano

Preoccupano le condizioni di salute di Céline Dion, costretta ad annullare una serie di concerti programmati da tempo perché sta male e i dolori la paralizzano. La notizia è stata diffusa dal suo staff e ha gettato nel panico i fan della cantante canadese. Quando era tutto pronto per il ritorno di Celine Dion sul palco, arriva la gelata per i fan di tutto il mondo: il tour è rimandato per motivi di salute. La notizia della cancellazione dei concerti a Las Vegas era stata data tramite un comunicato stampa officiale. “Celine soffre di spasmi muscolari”, questo c’era scritto nella nota diramata dallo staff dell’artista canadese.

I numerosi Fan di tutto il mondo preoccupati per le condizioni di salute di Céline Dion che ha dovuto cancellare una serie di concerti a Las Vegas. "Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare", dice un suo parente alla rivista 'Here', spiegando che la regina del pop sentimentale "soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore. E' anche visibilmente dimagrita"

«Ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo», si legge nella nota, diffusa anche via social.

Al momento sono stati annullati gli eventi collegati all'inaugurazione del Resorts World Theatre di Las Vegas, in programma dal 5 al 20 novembre e dal 19 al 5 febbraio 2022, mentre per il Courage World Tour non si hanno notizie certe e per ora la data del 9 marzo 2022 resta invariata.

«Ho il cuore spezzato da tutto ciò», ha scritto Céline Dion, «Il mio team e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile. Ora devo concentrarmi per migliorare. Voglio superare tutto questo il prima possibile». Il rammarico più grande per la cantante è quello di aver deluso i fan che si erano già organizzati per raggiungerla a Las Vegas, ma non ha potuto fare altrimenti.

Non è chiaro quale sia l'origine di questa sintomatologia, i dettagli della salute della Dion non sono stati resi noti, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe affetta da dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano e che potrebbero tenerla a lungo lontana dalle scene, per mesi o addirittura un anno. Non è la prima volta che le sue condizioni di salute le rubano la scena. Dopo la morte del marito René Angélil un brusco dimagrimento aveva fatto molto discutere, anche se la cantante aveva rassicurato tutti, dicendo di piacersi e che non c'era nulla di cui preoccuparsi.

A tranquillizzare i fan di questo stato di salute di Celine era stata la sorella maggiore della cantante. Claudette Dion aveva, infatti, rivelato che l’artista canadese non vedeva l’ora di riabbracciare il pubblico. Ma che lo voleva fare in ottima salute e che Celine si sarebbe ripresa entro poche settimane. Ma le cose non sembrano procedere per il meglio.

Come sta Celine Dion, le nuove rivelazione: “E’ bloccata a letto”

Nonostante la sorella ha voluto tranquillizzare tutti, sembra che lo stato di salute di Celine Dion sia ancora preoccupante. Questo soprattutto dopo le parole rivelate da un parente della cantante al magazine Here.