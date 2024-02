Celine Dion, la malattia e l'arrivo a sorpresa sul palco dei Grammy

Los Angeles - Celine Dion sale, a sorpresa, sul palco della Crypto.com Arena di Los Angeles durante la cerimonia del Grammy Awards. Il pubblico, che non se lo aspettava, a quel punto si alza in piedi e le dedica un applauso lunghissimo che si mischia alle lacrime. Lontana dai riflettori a causa della sua malattia, la sindrome della persona rigida, l'artista ha consegnato a Taylor Swift il premio come miglior Album dell'anno per Midnights (il quarto della carriera, un record).

Bellissima la standing ovation del pubblico presente ai Grammy mentre Taylor Swift cantava "The power of love" al momento dell'ingresso di Celine Dion sul palco. «Grazie a tutti! Vi amo - le sue parole -. Quando dico che sono felice di essere qui, lo dico davvero dal profondo del cuore. Coloro che hanno avuto la fortuna di essere qui ai Grammy Awards non devono mai dare per scontato l’enorme amore e la gioia che la musica porta nelle nostre vite e nelle persone di tutto il mondo».

Celine Dion e la sindrome della persona rigida

Alla fine del 2022 Celine Dion ha raccontato di soffrire della sindrome della persona rigida, un raro disturbo neurologico progressivo che colpisce il cervello e il midollo spinale che l'ha costretta a interrompere la sua carriera. «Lavora sodo, ma non ha il controllo sui suoi muscoli - aveva raccontato la sorella Claudette -. Quello che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro». L'ultima volta su un palco era stata a novembre 2023 allo spettacolo di Katy Perry a Las Vegas al Resorts World Theatre e poi durante una partita di hockey di Nhl tra i Montreal Canadiens e i Golden Knights di Las Vegas alla T-Mobile Arena della città. In arrivo c'è anche un documentario su di lei: si chiamerà "I am: Celine Dion" e racconterà la sua battaglia.