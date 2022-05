Cesara Buonamici finalmente sposa dopo 24 anni di fidanzamento, Joshua Kalm

La giornalista a 65 anni dirà sì al compagno Joshua Kalman a Fiesole, città toscana in cui è nata

Cesara Buonamici finalmente sposa dopo 24 anni di fidanzamento Joshua Kalman, non è mai troppo tardi per il si. A dare la notizia è stato il settimanale "Novella 2000", che ha mostrato le pubblicazioni dei futuri sposi. I due, che non hanno avuto figli, sono sempre stati molto riservati circa la loro relazione, lo scorso Aprile erano stati vittima di una brutta avventura di cui la stessa aveva dato notizia al Tg 5

Ventiquattro anni di fidanzamento sono sufficienti per dire sì, mai una chciacchiera sul loro conto, mai uno scandalo, una coppia affiatata e riservata. Cesara Buonamici, volto storico del Tg5, a 65 anni ha deciso di fare il grande passo e sposare il compagno, il medico israeliano Joshua Kalman, che di anni ne ha 71.

Solo poco tempo fa la giornalista, che lavora per il telegiornale Mediaset dal giorno del lancio avvenuto il 13 gennaio 1992, aveva confessato a Silvia Toffanin - ospite di Verissimo - che l’idea del matrimonio non era mai stata valutata: "È che quando le cose funzionano si ha paura di rompere l’incantesimo. Ma sai, la vita è lunga”, aveva detto. Ma ora sembra giunta l'ora.

Ora la coppia ha cambiato idea ed è pronta a dirsi sì.



La coppia non ha mai avuto figli, non per scelta. La stessa Buonamici ha ammesso di averci provato: “Non sono venuti, alla fine si accetta la realtà delle cose. Ho cominciato a pensarci un po’ da grande. Ho, però, un nipotino a cui voglio molto bene”.

Il rito si celebrerà a Fiesole, in Toscana, città d'origine della giornalista. Un luogo al quale è molto legata, tanto da avere una produzione di olio propria. La data non sarebbe stata ancora fissata, ma la cerimonia dovrebbe aver luogo questa estate.