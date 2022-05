Cesara Buonamici ha detto sì a Joshua Kalman nella sua Fiesole FOTO

Un elegante tailleur bianco per pronunciare il fatidico "sì". Cesara Buonamici si è sposata, dopo ventiquattro anni ha coronato con rito civile l'unione con il compagno Joshua Kalman a Fiesole, città dove la giornalista del Tg5 è nata 65 anni fa.

Aveva detto che la cerimonia si sarebbe svolta entro l’estate. Ma lei ha preso tutti di sorpresa, anticipando i tempi. Ecco chi c’era al sì nella sua Fiesole. In attesa della grande festa (dicono) a Roma

Cerimonia con pochi intimi

- La cerimonia si è svolta con pochi intimi. Tra questi, il direttore del Tg5 Clemente Mimun, Emanuele Filiberto di Savoia, l’allenatore Cesare Prandelli, il generale Leonardo Tricarico e il fotografo Mario Sestini. Proprio Mimun ed Emanuele Filiberto hanno diffuso le immagini delle nozze sui social. Mercoledì si svolgerà però una festa di matrimonio a Roma, con un centinaio di invitati.

Mercoledì sono attesi cento invitati presso gli spazi della Terrazza Borromini a Roma che saranno accolti da Cesara e da Kalman, 71 anni, il medico israeliano con cui è stata fidanzata per 24 anni.

