Cesare Cremonini, Elisa e i tortellini

Bologna - Un piatto di tortellini all'osteria e un giro in piazza Maggiore. Una giornata tipica da bolognesi. I protagonisti però sono due volti celebri della canzone italiana: l'emiliano Cesare Cremonini ha voluto fare assaporare la vita della sua città alla collega friulana Elisa Toffoli. I due artisti sono amici da anni e nei mesi scorsi hanno anche pubblicato i loro duetti da brivido sulle note di «Poetica», «Io e Anna» e «Anche fragile». Rientrato recentemente da un lungo viaggio in the road negli Stati Uniti che lo ha condotto fino in Alaska per ammirare l'aurora boreale, ora Cremonini si trova a casa per riposare e mettersi al lavoro sul materiale che ha prodotto durante gli ultimi mesi.

E ancora per Cesare nella carrellata di foto trovano spazio una con la mamma Carla, una in visita a una delle gastronomie più note della città e infine una in bianco e nero con la chitarra in mano che suona come una promessa ai suoi fan. L'artista che ha da poco compiuto 43 anni sempre sui social ha anche anticipato velatamente di essere pronto a celebrare i 25 anni di carriera che cadranno nel 2024. In attesa di avere magari conferme sempre dai social network sul nuovo amore dell'artista che potrebbe essere una nota giornalista televisiva.