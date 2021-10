Charlene di Monaco e l'operazione alla testa:è mistero sulle sue condizioni

La moglie di Alberto di Monaco si trova in Sudafrica, suo Paese natale: è lì che ha contratto l'infezione ed è sempre lì che si trova adesso, impossibilitata a rientrare a Palazzo, a Montecarlo

- Charlene di Monaco è in convalescenza dopo l’ennesima operazione, ma come sta davvero?

La principessa Charlene di Monaco è lontana da Palazzo Grimaldi, si trova al momento in Sudafrica, suo Paese d’origine, per curarsi da una grave infezione. Nel frattempo è stata già operata almeno tre volte alla testa, l’ultima delle quali l’8 ottobre, e poi è stata ricoverata a inizio settembre per un collasso. Sulle sue precarie condizioni di salute si sono fatte varie ipotesi. È stata avanzata anche quella di un tumore.

Ma qual è davvero la malattia di cui soffre Charlene di Monaco?

Arrivano informazioni contrastanti: “Sta male, molto male” dicono alcune fonti, altre rassicurano che l'intervento è perfettamente riuscito. La Principessa non è ancora apparsa sui social, intanto la preoccupazione sale.

Le condizioni di salute di Charlène di Monaco hanno messo in apprensione sudditi e fan della principessa, ma una fonte vicina a Palazzo Grimaldi rassicura tutti attraverso le pagine del magazine Hola!.

"È andato tutto molto bene", ha rivelato a proposito dell'ultimo intervento alla testa subito dalla moglie del principe Alberto. Per lei, in Sud Africa da otto mesi, questo dovrebbe essere l'ultimo intervento e, se la situazione resterà stabile, potrà tornare a casa.

Dopo un improvviso collasso che l’ha colpita a fine settembre, l'8 ottobre Charlène ha subito un intervento alla testa in anestesia totale, il terzo da quando si trova in Sud Africa e il secondo nel giro di poche settimane, ed è rimasta quarantotto ore sotto osservazione. Il principe Alberto aveva annunciato l'operazione sui social, augurando alla moglie un rapido recupero. I sudditi sono rimasti con il fiato sospeso finché una fonte di palazzo non ha confermato che tutto è andato per il meglio.

Charlene di Monaco e l’ipotesi del tumore

Circolano delle voci sulla malattia di Charlene di Monaco, e che addirittura possa trattarsi di un tumore. Tali rumors però non sono confermati. Anzi, da quanto dichiarato dalla principessa, sembrerebbe che gli interventi si siano resi necessari per via dell’infezione al naso, alla gola e alle orecchie, e nulla più. Tuttavia, le sue condizioni di salute continuano a tenere col fiato sospeso amici e familiari di Charlene di Monaco, la quale di volta in volta è costretta a posticipare il proprio ritorno a casa.

Con l'ultima operazione e il periodo di convalescenza che seguirà, il rientro a Montecarlo della principessa è stato rimandato ulteriormente. "Charlène non è andata in esilio in Sudafrica. Non ha lasciato Monaco per caso! Non se n’è andata perché era arrabbiata con me o con chiunque altro. Tutte queste chiacchiere fanno male sia a me che a mia moglie" ha commentato furioso il principe Alberto, dopo che le voci di divorzio imminente avevano fatto il giro del mondo. Quando sua moglie sarà nelle condizioni di viaggiare, tornerà finalmente a casa da lui e dai loro figli Jacques e Gabriella. Basterà per placare i rumor?