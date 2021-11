Charlene di Monaco incinta ? ma è silenzio dal Palazzo

Charlene di Monaco aspetterebbe il terzo figlio, l'indiscrezione arriva da un magazine tedesco. Ma non trova fondamento e né Alberto né il Palazzo commentano



Charlene di Monaco non sta attraversando un periodo facile oramai è risaputo. La principessa di Monaco, che al momento di trova ancora in Sudafrica, ha dovuto subire diversi interventi per delle conseguenze legate ad una gravissima infezione otorinolaringoiatrica alla quale sembra non si riesca a trovare una soluzione. La Principessa al momento sembra stare meglio e dovrebbe tornare tra pochi giorni a Montecarlo, portando con sé una dolce sorpresa.

Stando a dei rumors, Charlene di Monaco sarebbe incinta a 43 anni: questa è la nuova indiscrezione riportata da una parte della stampa internazionale. Queste voci però al momento restano senza conferme da parte del Palazzo Reale

Charlene di Monaco incinta: l’indiscrezione dal Magazine tedesco

Secondo il magazine tedesco Freizeit – Monat, dunque Charlene di Monaco aspetterebbe il terzo figlio. Ricordiamo che la Principessa è già mamma dei gemelli, Jacques e Gabriella. I rumors sono stati ripresi anche dai media francesi. Il sito LC News racconta della dolce attesa della moglie di Alberto, notizia che, se fosse confermata, smentirebbe anche le dichiarazioni della madre di Charlene, Lynette Wittstock, che aveva accennato al dolore della Principessa di non poter più diventare madre. D’altro canto, il magazine tedesco insiste sulla veridicità della gravidanza di Charlene, al punto da dedicare alla notizia la copertina della rivista dove compare la foto della Principessa finalmente posa sorridente come non la si vedeva da tempo.

Charlene di Monaco, la gravidanza senza fondamento

La notizia della dolce attesa di Charlene di Monaco però appare sospetta e per più di una ragione. La prima, fondamentale, riguarda le condizioni di salute della Principessa. Come è noto, la moglie di Alberto è stata colpita da una grave infezione che ha interessato naso, gola e orecchie. A causa di questa patologia, Charlene è bloccata dallo scorso maggio in Sudafrica ed è stata sottoposta a tre interventi ad anestesia totale, l’ultimo a ottobre. Dato il suo stato di salute, è altamente improbabile che la Principessa sia incinta. Oltretutto il suo team medico le avrebbe sconsigliato di pianificare una gravidanza.

In secondo luogo, Charlene e Alberto sono stati lontani l’una dall’altro per molti mesi. È vero che il Principe è andato a trovare la moglie due volte da maggio ad oggi, ma malgrado ciò le probabilità di una gravidanza sono molto basse.

In terzo luogo, ci sono le recenti foto di Charlene di Monaco che non hanno bisogno di grandi commenti. La Principessa appare molto magra e provata e niente lascia pensare che ci sia in viaggio un bebè. La magrezza della moglie di Alberto non ha nulla a che vedere con l’eventuale perdita di peso nei primi mesi della dolce attesa a causa delle nausee mattutine.

Infine, se davvero Charlene fosse incinta, possibile che il Palazzo non ne faccia alcun cenno, proprio ora che la Principessa sta per tornare a casa? Anche per mettere a tacere definitivamente le voci di divorzio? In questo caso, persino Alberto ha rotto il silenzio per dire che le presunte notizie sulla crisi tra lui e la moglie sono false e dolorose per lui, per Charlene e per il Principato.