Charlene di Monaco ricoverata in ospedale

Sudafrica - Charlene di Monaco, la principessa, 43 anni, moglie del principe Alberto, è stata ricoverata in ospedale in Sudafrica dopo aver avuto un collasso. La notizia è stata confermata anche dal marito con un post social: "E' condizioni stabili ed è stata dimessa, ora preghiamo per lei".

"La principessa Charlene è stata trasportata d'urgenza in ospedale mercoledì sera dopo un collasso, ma è stata dimessa ieri e ora è in condizioni stabili. Sua Altezza Serenissima invia preghiere e fervidi auguri di pronta guarigione", si legge nel post instagram ufficiale del principato di Monaco.

Secondo la stampa tedesca Charlene si è stata ricoverata al Netcare Alberlito Hospital di Ballito, nella costa est del Sud Africa nella città di Durban sotto uno pseudonimo.

Alberto di Monaco aveva annunciato il ritorno nel Principato - La misteriosa malattia di Charlene prosegue proprio quando il principe Alberto aveva annunciato, con una intervista al settimanale People, il ritorno a casa della moglie. "E' pronta per ritornare", aveva detto preannunciando però un necessario via libera da parte dei medici: "Sono abbastanza certo che riusciremo ad anticipare il suo rientro, lei è anche pronta a imbarcarsi clandestinamente su una nave", aveva addirittura scherzato Alberto.

Da sette mesi Charlene è in Sudafrica, suo paese natale, per curarsi da una grave infezione che l'ha costretta a subire diversi interventi chirurgici. Pochi giorni fa ha riabbracciato i suoi due gemelli che non vedeva da quando era partita. Questo nuovo ricovero riaccende però le voci su una crisi profondissima per la coppia. Da mesi i giornali francesi parlano di un possibile divorzio.