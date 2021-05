Charlotte Casiraghi debutta come cantante sulle orme di zia Stéphanie

Charlotte Casiraghi a 34 anni ha debuttato come cantante. La secondogenita di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, ha rivelato il suo talento segreto in occasione della sfilata Chanel Cruise 2022 che è andata scena in una spettacolare location – nelle cave di calcare di Les Baux-de-Provence, maestoso spartiacque della collina nel sud della Francia – e si è conclusa con una performance musicale.

Un luogo affascinante dove l’amico di Gabrielle Chanel, il regista Jean Cocteau, aveva girato alcune scene del film Il testamento di Orfeo (1959).

Charlotte Casiraghi è la reale monegasca scelta come volto della campagna prêt-à-porter Primavera/Estate 2021

Sfilata con concerto quindi per la collezione Cruise di Chanel: cantanti a sorpresa Charlotte Casiraghi e Vanessa Paradis e poi Sébastien Tellier al pianoforte e Juliette Armanet e Angèle.

Prima duettano con il celebre musicista electro-pop Sébastien Tellier, poi si uniscono in coro ad Angèle, cantautrice belga ambassador della maison in 2020, e Juliette Armanet, musicista e produttrice francese.

Virginie Viard, la stilista si ispira alla luce e alla poesia, alla semplicità e alla precisione di Jean Coctau: «Perché Gabrielle Chanel era vicina a Cocteau, e adoro il film “Testament of Orpheus”.

E l’atmosfera che si ritrova in ogni uscita, che è solo in bianco (brillante) o nero (profondo), che erano anche i colori di madame Coco. In particolare questa magnifica scena: un uomo con la testa di un cavallo nero scende nelle Carrières de Lumières, la sua sagoma ritagliata contro le pareti bianchissime ». (Corriere della Sera)

