Charlotte Casiraghi incinta? Terzo figlio in arrivo

Charlotte Casiraghi è incinta del terzo figlio? niente di ufficiale, ma le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti. Già dall'estate si parla di una gravidanza per la figlia di Carolina di Monaco, e le sue scelte di look negli ultimi mesi sarebbero stati indizi ulteriori. Ormai però, secondo il settimanale Voici non ci sarebbero più dubbi e l'annuncio dovrebbe essere imminente.

La notizia di una nuova gravidanza nel principato di Monaco si era diffusa a fine dicembre, quando le riviste francesi davano quasi per certa la gestazione di Charlene, moglie di Alberto di Monaco. Ma, a quanto pare, le indiscrezioni si sono rivelate inesatte. A corte c'è una principessa in dolce attesa, ma non è la Wittstock, bensì la figlia di Carolina di Monaco, Charlotte.

A dieci anni esatti dalla nascita del suo primogenito, Raphael, Charlotte Casiraghi è in attesa del suo terzo figlio. La notizia non è stata confermata dalla famiglia reale monegasca, ma la rivista francese Voici parla di fonti vicine alla principessa, che confermerebbero la dolce attesa.

Secondo la stampa d'oltralpe la 36enne starebbe aspettando il secondo figlio dal marito Dimitri Rassam, il produttore cinematografico sposato nel 2019, dal quale ha avuto il piccolo Balthazar quattro anni fa. Già madre di Raphael, nato dalla relazione con il comico Gad Elmaleh, Charlotte non ha mai nascosto di desiderare una grande famiglia e ora, secondo fonti a lei vicine, spererebbe in un fiocco rosa. "Dopo aver dato alla luce due maschietti ora sogna che possa arrivare una femminuccia", riferisce il sito Voici, che è stato il primo a diffondere la notizia della presunta gravidanza della Casiraghi. A dire la verità, già nel 2019 si era diffusa la notizia che Charlotte fosse incinta del marito. Le foto del pancino sospetto pubblicate dalla rivista Chi lasciavano presagire l'arrivo di un nuovo erede, ma la notizia si rivelò infondata e qualcuno ipotizzò addirittura che la principessa avesse avuto un aborto

Il pancione che fa capolino - In estate, le foto di Charlotte Casiraghi in bikini avevano già fatto sorgere i primi sospetti sulla gravidanza. Le rotondità del ventre non sono passate inosservate e gli abiti morbidi e ampi sfoggiati in seguito hanno incuriosito ancora di più, facendo supporre un tentativo di nascondere le forme più tondeggianti.

Questa volta a insospettire i più attenti sono state anche le scelte di stile seguite dalla principessa Charlotte negli ultimi mesi. Agli eventi pubblici la figlia di Carolina di Monaco si è presentata sempre con abiti comodi e ampi, quasi come se volesse nascondere le sue forme da sempre longilinee. Così le voci sulla possibile gravidanza sono iniziate a circolare con insistenza fino alla conferma da fonti vicine alla 36enne. Il magazine francese Voici dà per certa l'informazione ma dalla casa reale di Monaco al momento non sono arrivati comunicati ufficiali né di conferma né di smentita. È probabile che, come spesso accade in caso di gravidanze, si attenda l'ingresso nel secondo trimestre prima di fare il lieto annuncio.