Che fine ha fatto Alessia Merz?

Alessia Merz, televisivamente parlando, è stata una pioniera. La prima ad arrivare e ad andarsene. Lo è stata a Non è la Rai, dove tutti la ricordano con i suoi magnetici occhi verdi. Lo è stata a Striscia la Notizia, come prima velina entrata nella memoria collettiva, in quel periodo insieme a Laura Freddi. E’ stata la mitica velina mora di Striscia la Notizia in coppia con Cristina Quaranta nel 1995-1996. E' stata prima nel gossip, perché ha creato la prima forma di divismo e vicinanza tra la velina e il calciatore, da cui il binomio "velina-calciatore". E oggi? Salvo qualche sporadiche apparizioni, è sparita. E c’è un motivo. Decisamente nobile.

Ospite oggi a Pomeriggio dalla D'Urso l'ex velina Alessia Merz che da tempo è lontana dal mondo dello spettacolo, ha abbandonato lo show business per dedicarsi totalmente alla sua famiglia (senza rimpianti). “Era il sogno che avevo da bambina e l'ho realizzato” ha dichiarato ai microfoni della D'Urso nella striscia domenicale del programma. "Se un giorno avrò dei figli li crescerò io, e così ho fatto", ha aggiunto.

Il matrimonio con Fabio: un colpo di fulmine

Al suo fianco il marito Fabio Bazzani, ex calciatore ed ex vice allenatore dell'Ascoli. A dispetto delle malelingue che dicevano che sarebbero durati il tempo di una vacanza, Alessia Merz e Fabio Bazzani stanno ancora insieme e la loro famiglia è molto unita. Alessia e Fabio si sono sposati nel giugno 2005 in Umbria, dopo un colpo di fulmine.

Alessia Merz è nata a Trento il 24 settembre 1974, è alta 166 cm, ha esordito in tv nel 1992 col programma Bulli e Pupe, condotto da Paolo Bonolis: aveva 18 anni. Ma è il programma cult Non è la Rai a regalarle una grandissima notorietà: ve la ricordate quando cantava Everytime you go away?

Sex symbol nostrano di quegli anni, nel suo curriculum non poteva mancare un calendario, pubblicato nel 1999 con la rivista Maxim.

Che fine ha fatto?

Erano in tanti a domandarsi che fine avesse fatto. Alessia oggi è mamma felice di due bambini, Niccolò 14 anni e Martina 12 anni, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2008. La Merz è stata ed è una madre estremamente presente che non ha esitato a lasciare da parte la carriera per dedicarsi a loro a tempo pieno e crescerli nella casa di famiglia, a Bologna. «Magari – dice – ogni tanto partecipo a qualche evento, senza lasciarli troppo da soli. La mia è una scelta».

Oggi è felicemente sposata con Fabio Bazzani ed è anche “antisocial”. A quanti si chiedono che fine abbia fatto, rispondiamo che al momento la Mertz è lontana dalla tv e dal mondo social per dedicarsi completamente alla sua famiglia. Un addio senza rimpianti, gesto nobile di questi tempi...