Checco Zalone e Virginia Raffaele «convivono a Roma»

Roma - Una nuova coppia. Non ancora ufficiale. Ma quasi. Dalle continue voci di una relazione tra Checco Zalone e Virginia Raffaele al colpo di scena. I due vivrebbero già insieme a Roma. A rilanciare l'indiscrezione è il sito Dagospia, secondo cui i due sarebbero già andati a vivere sotto lo stesso tetto.

Tra sorrisi, silenzi e smentite i due attori sono stati visti uscire più volte dallo stesso portone di un palazzo nel quartiere Monti, a Roma. Sarebbe quindi solo una conferma delle voci di una relazione tra i due che risalerebbe già a marzo. Ma allora era stata la Raffaele a smentire il flirt, assicurando: «Io e Checco? Siamo solo amici».

Una nuova storia nata dalla fine di due amori. Virginia, che non ha mai raccontato molto del suo privato avrebbe lasciato l’attore teatrale Thomas Santu, di dieci anni più giovane, con cui si sarebbe messa dopo la fine del lungo rapporto con un altro comico, Ubaldo Pantani. E Checco pur di vivere questo nuovo amore ha chiuso la sua relazione, durata quasi vent’anni, con la storica compagna Mariangela Eboli con la quale ha messo al mondo due splendide bambine, Gaia e Greta, che oggi hanno rispettivamente 11 e 7 anni. E pensare che, come ricorda Diva e Donna, nel 2020 Checco e Virginia "vestivano i panni di due fidanzati nel video della canzone comica L’immunità di gregge, dove lui interpretava una sorta di Domenico Modugno moderno e lei la sua compagna che non poteva vederlo a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia da Covid". Dal gioco alla realtà è un attimo...