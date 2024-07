Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli dopo diciotto anni

Bari - Si erano conosciuti all’Hangar, locale di Casamassima, in provincia di Bari, dove Checco Zalone esordì sul palco di Zelig off: lui era alle prime battute da comico, lei era la ragazza del karaoke, poi diventata la famosa “Angela”, a cui è dedicata la famosa canzone del film “Cado dalle nubi”. E adesso, dopo 17 anni insieme, la coppia sembra essere arrivata al capolinea: Checco Zalone si separa dalla compagna Mariangela Eboli.

A lanciare la notizia della rottura è stata Dagospia. Una storia durata quasi vent’anni, e cominciata quando il comico pugliese era ancora agli esordi. Dalla loro unione sono nate due bambine Gaia e Greta Medici, nate nel 2013 e nel 2017. «Mariangela, la moglie di Zalone era la ragazza del karaoke – aveva raccontato al Corriere Nico Pastore, proprietario del locale in provincia di Bari, ora chiuso -. Faceva parte dello staff del dj. Portava il microfono tra i tavoli a chi chiedeva di cantare». Lì accade il colpo di fulmine: Zalone vede per la prima volta la sua “Angela”, a cui ha dedicato la canzone che ha decretato il suo successo prima del film «Cado dalle nubi».

Da quel momento, e fino ad oggi, i due non si erano mai lasciati, nonostante, come riferisce Dagospia, voci di crisi circolavano da un po’.