Checco Zalone superospite del Festival di Sanremo

Checco Zalone sarà super ospite al prossimo Festival di Sanremo. La conferma definitiva dovrebbe arrivare questa sera al Tg1 delle 20 direttamente da Amadeus, ma le agenzie già danno per certa la partecipazione dell’attore e regista pugliese in una delle serate della kermesse, in programma dall’1 al 5 febbraio. Da tempo «corteggiato» dal direttore artistico, Zalone porterà dunque la sua comicità sul palco dell’Ariston, dopo i vari record di incassi collezionati ai botteghini italiani con i suoi film (l’ultimo, «Tolo Tolo», è del 2020). Già nel 2019 la sua partecipazione al Festival era sembrata probabile, ma era stato lo stesso Zalone - che nei suoi sketch ha spesso ironizzato sulla sua presenza a Sanremo - a smentirla, commentando: «Non ho il coraggio di andare all’Ariston, è un palco difficilissimo».