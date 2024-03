Chi è Angelica Fiorello, figlia di Rosario Fiorello

Roma - Angelica Fiorello compirà 18 anni fra qualche mese, è una cantante italiana conosciuta per essere la figlia dello showman Rosario Fiorello e di sua moglie Susanna Biondo. Nasce il 28 giugno del 2006 a Roma e ha una sorellastra di nome Olivia nata dalla relazione della madre con un uomo di nome Edoardo Testa. Cresce a stretto contatto con il mondo dello spettacolo trascorrendo il tempo libero nel dietro le quinte dei progetti a cui lavora il padre. Esordisce sul piccolo schermo nel 2009, quando ha solo 3 anni appare brevemente sul palco del Fiorello Show, uno dei programmi di maggior successo della carriera del conduttore siciliano. Dopo le scuole medie decide di proseguire il proprio percorso di studi presso il Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. Crescendo, oltre alla sua formazione scolastica, si dedica anche a coltivare il proprio talento, eredita infatti dal padre la passione per il palcoscenico e dimostra già durante gli anni dell’adolescenza un grande talento musicale. Si distingue infatti fin da giovanissima come cantante e come molti giovani della sua generazione condivide il proprio talento sui social, in particolare è possibile ascoltare la sua bellissima voce su TikTok dove ha un profilo pubblico. Quando ha 16 anni Angelica Fiorello è ospite per la prima volta del programma Viva Rai2! e nella puntata del 16 maggio del 2023 del varietà la giovane sorprende il padre nel giorno del suo compleanno interpretando per lui la canzone Io vagabondo dei Nomadi. A dicembre dello stesso anno appare nuovamente nella trasmissione per cantare e ballare insieme al cast del programma e il 19 marzo 2024, in occasione della festa del papà, duetta insieme al padre sulle note della canzone La prima cosa bella in un’esibizione commovente a Viva Rai2!.

News Correlate Fiorello e il duetto con la figlia Angelica, il fuorionda imbarazzante

Vita privata

Angelica Fiorello ha molto a cuore la propria privacy e per questo non condivide dettagli personali con il pubblico. Non si conosce infatti niente riguardo alla sua vita privata e non si sa se abbia un fidanzato oppure no.

Progetti

2023 – Viva Rai2 (programma televisivo)

Su quali social è possibile seguire Angelica Fiorello?

È possibile seguire Angelica Fiorello su TikTok mentre per visualizzare i contenuti che la giovane pubblica su Instagram è necessario inviarle una richiesta per poter accedere al suo profilo privato.

Quanti anni di differenza ha Angelica Fiorello con sua sorella Olivia?

Angelica Fiorello e sua sorella Olivia hanno ben 13 anni di differenza, la sorellastra è infatti nata nel 1993 dalla relazione di Susanna Biondo con il suo ex, l'imprenditore Edoardo Testa.

Angelica Fiorello è stata al Festival di Sanremo?

Nel 2024 Angelica Fiorello si è seduta in prima fila insieme alla madre e alla sorella per sostenere il padre durante la sua conduzione della serata finale del Festival di Sanremo.

Nome completo:

Angelica Fiorello

Data di nascita: 28/06/2006 Luogo di nascita: Roma Segno zodiacale: Cancro Nazionalità: Italia Professione: cantante Data debutto: 2009