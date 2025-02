Chi è Camilla Spezza, laureata record alla Normale di Pisa a 20 anni

Pisa - In due anni ha fatto tutti gli esami che dove fare e a 20 anni ha preso la laurea, diventando così una delle più giovani dottoresse d'Italia. Camilla Spezza, aquilana, studentessa della Scuola Normale Superiore e dell’Università di Pisa ha conseguito la triennale in filosofia il 18 febbraio con con una tesi su Thaumazein, thinking, pluralità. Filosofia e politica nella riflessione di Hannah Arendt. Votazione 110 e lode. «Sono riuscita a laurearmi prima grazie all'impegno e alla passione per la filosofia. Non è una cosa che avevo deciso prima quella di accelerare i tempi, ma mi è venuta perché man mano che studiavo mi cresceva la voglia di conoscere e imparare» racconta. «Ma ognuno ha i suoi tempi e ognuno ha le sue sfere di interesse. Io in generale amo imparare perché permette di ampliare gli orizzonti capire meglio le persone e la realtà che ci circonda».

Camilla ha frequentato il liceo classico Cotugno dell’Aquila e qui ha iniziato ad amare la filosofia «grazie a un insegnante molto brava». Ha deciso quindi di approfondire, trasferendosi a Pisa e iscrivendosi all'Università e alla Normale «dove ho incontrato altre guide preziose». Camilla nel 2020 ha vinto il Premio Asimov Giovani per l’editoria scientifica divulgativa e, con la squadra della Normale, nel 2023, è arrivata prima al Torneo di dibattito Rete italiana degli allievi delle Scuole e degli Istituti superiori universitari. Nel tempo libero suona il pianoforte. «La musica mi accompagna nel quotidiano, ascolto un po' di tutto dal pop alla classica». Ora continuerà gli studi per conseguire la laurea magistrale. «Poi mi piacerebbe fare un dottorato. Questo è il mio piano A, ma sono aperta a ogni possibilità, sono ancora giovane».