Chi è Carla Elvira dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi. FT

Milano - E' la mammadi Marina e Piersilvio.

"Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito". Con queste parole Carla Elvira dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi, ha ricordato l’ex marito ed ex premier dopo la sua scomparsa, avvenuta il 12 giugno all’età di 86 anni. Un amore, il loro, nato nel 1964 e finito nel 1985.

I due si sono conosciuti nel 1964, a una fermata del tram vicino alla stazione centrale di Milano, e un anno dopo si sono sposati. Lei all’epoca aveva 24 anni, lui 29. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Marina e Pier Silvio, rispettivamente nel 1966 e 1969. Dopo 20 anni, il loro amore è però finito. Il divorzio è arrivato nel 1985.

Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è nata il 12 settembre 1940 ed è di Moglia (Mantova). Carla, fin da subito, sarà riservatissima e il suo riserbo lo manterrà fino al divorzio e anche successivamente. Durante l’ascesa del marito, resterà sempre in disparte e di lei circoleranno pochissime foto.

