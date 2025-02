Chi è il ballerino di Gaia: la vita di Carlos Diaz Gandia, i VIDEO virali

Carlos Diaz Gandia è il coreografo che ha conquistato il web grazie alla sua energia travolgente e al suo talento straordinario. Conosciuto soprattutto per aver guidato Gaia durante le preparazioni della sua performance a Sanremo 2025, Carlos ha rubato la scena alla cantante con un video che è diventato virale sui social. Ma chi è veramente questo artista che ha fatto impazzire il web?

I video su TikTok e Instagram che hanno scatenato il caos sui social lo ritrae in una sessione di preparazione della coreografia per "Chiamo io, chiami tu", il brano con cui Gaia ha partecipato al Festival di Sanremo 2025. In quelle immagini, Carlos dà il tempo alla cantante con suoni onomatopeici come "shop, shap, taka tà, tiki tà, boom", creando una sorta di "melodia" che è diventata un vero e proprio tormentone. Gli utenti non hanno resistito: tra i commenti, c'è chi scrive: «Mi sta già simpatico, non ha detto una parola sensata», mentre altri commentano con ironia: «Questo sono io quando dico cosa non va nel motore della macchina».

Carlos Diaz Gandia non è certo un novellino nel mondo della danza. Con workshop in tutto il mondo – Italia, Spagna, Svezia, Francia, Regno Unito, Germania, Norvegia e Irlanda – ha lavorato con artisti di fama internazionale. È anche l'autore del balletto di "Tuta Gold" di Mahmood, che aveva già fatto impazzire il pubblico durante Sanremo 2024. Il suo talento non si limita a creare movimenti perfetti per i brani, ma è anche un imprenditore nel settore della danza. È il fondatore e CEO dell’Home Dance Studio di Valencia, un centro di formazione che promuove la cultura hip-hop e la danza urbana.

Oltre ai successi ottenuti con le sue coreografie, Carlos ha collaborato con alcune delle star più acclamate della musica internazionale. Tra i suoi lavori più noti spiccano le sue coreografie per Will Smith, Lola Indigo, Nathy Peluso e Tony Effe. È stato lui, per esempio, a ideare le mosse coinvolgenti di "Sesso e Samba", una hit estiva che ha visto collaborare Gaia e Tony Effe.

Non è un caso che le coreografie di Carlos diventino virali: il suo stile coinvolgente e la sua creatività hanno fatto esplodere i social. Oltre a "Tuta Gold", anche il balletto di "Ra ta ta" di Mahmood ha conquistato il web, con migliaia di persone che replicano i suoi movimenti. E non si ferma qui: ha firmato anche la coreografia del videoclip di "Sesso e Samba", portando ancora una volta la sua energia unica nella scena musicale.