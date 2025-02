Chi è la voce di Topo Gigio? Leo Valli

Sanremo - Passata la gioia di vedere Topo Gigio (con Lucio Corsi) arrivare secondo con «Nel blu dipinto di blu» alla serata delle cover, arriva la curiosità. Ma chi dà la voce a Topo Gigio? E' un attore, un comico doppiatore: Leo Valli (nome d'arte di Carlo Migliorin) personaggio televisivo con una lunga carriera alle spalle. Lanciato da Raffaella Carrà nel 1988 come imitatore su Canale 5, Valli ha lavorato a fianco di importanti attori e partecipato a programmi di successo come 'Gommapiuma', 'Casa Vianello', 'Il Quizzone', 'Buona Domenica', 'State Buoni', 'Mai dire Gol', 'Scherzi a Parte', 'Paperissima' e 'Love Bugs'. Nel 2010, l'incontro con Maria Perego, creatrice di Topo Gigio, che gli affida l'eredità della voce del pupazzo più amato della TV. Topo Gigio ha esordito nel 1959 nella trasmissione Serata di Gala con la voce di Domenico Modugno. Ma il suo doppiatore storico è stato Peppino Mazzullo, voce ufficiale per 45 anni.