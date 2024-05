Chi è Sofia Gentile, Alfiere della Repubblica

Vittoria - Sono 29 gli Alfieri della Repubblica 2024 nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra questi ce n’è uno che porta in alto la bandiera della Sicilia. Il suo nome è Sofia Gentile, ha 19 anni, è di Vittoria. La ragazza è un esempio di eccellenza grazie al suo talento musicale.

Chi è Sofia Gentile?

Nata il 12 marzo 2005, Sofia Gentile si è distinta tra i suoi coetanei per aver saputo veicolare l’importanza della cultura della legalità attraverso la sua voce. All’unisono col suo coro, è diventata strumento di coesione sociale.

Il talento di Sofia Gentile è stato messo in luce grazie al progetto “Noi posso”, con il quale si cerca, attraverso la musica, di superare tutti quei comportamenti di sopraffazione che mettono in discussione la convivenza civile e le sue regole. Cuore del progetto è un coro composto da bambini provenienti da realtà socio-economiche difficili e che frequentano l’oratorio di quartiere, ai quali la diciannovenne ha trasmesso l’importanza dell’armonia. In poco tempo, la sua energia ha contagiato tanti volontari, ora impegnati, attraverso il linguaggio universale della musica, a parlare di legalità, sentimenti e sostenibilità.

Gli Alfieri della Repubblica, cosa sono e come nascono

Quello di Alfiere della Repubblica, assegnato a Sofia Gentile, è un “Attestato d’Onore” istituito nel 2010 dalla Presidenza della Repubblica. L’iniziativa nasce per premiare i giovani che, per comportamento o attitudini, rappresentano un modello di buon cittadino.

I premiati, negli anni, si sono distinti per attività scolastiche e di studio, culturali, scientifiche, artistiche e sportive, ma anche nel volontariato e con atti o comportamenti ispirati da senso civico, altruismo e solidarietà. Anche all’estero. L’Attestato è conferito dal Presidente della Repubblica, in un numero massimo di 30 per anno, su proposta del Segretario Generale sentita l’apposita Commissione valutativa. Le candidature per accedere alla premiazione possono essere inviate alla Presidenza della Repubblica da cittadini, associazioni, enti e Istituzioni.