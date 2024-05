Chi è il figlio illegittimo di Carlo e Camilla

Londra - Lui Simon Charles Dorante Day, è un 54enne che vive in Australia e da molti anni afferma di essere figlio illegittimo di re Carlo e della regina Camilla d’Inghilterra. In diverse interviste ha sempre detto di essere sicuro della sua affermazione. Ha raccontato che la sua mamma adottiva lavorava per Elisabetta II e che sul letto di morte gli rivelò la sua vera identità: che era il figlio illegittimo della coppia reale. La signora lo aveva adottato quando aveva 8 mesi, precisamente nel 1966, quando Carlo aveva 17 anni e Camilla 18. L’uomo, su Facebook, posta delle sue foto mettendole a confronto con quelle della coppia reale. I suoi followers, che sono quasi 27 mila, pensano davvero che sia il figlio di Carlo e Camilla.

Nel suo ultimo post Simon Charles Dorante Day ha scritto in didascalia: “Una cosa positiva del fatto che Carlo e Camilla siano diventati re e regina è che così ho molte più immagini con cui confrontarmi e da molte angolazioni diverse. Più foto vedo e più penso di assomigliare loro. È da un po’ che non pubblicavo sui social! Comunque, ora ho molto più materiale a disposizione per fare confronti. Inoltre, più Carlo dimagrisce in viso, più mi assomiglia” .