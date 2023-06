Chi erano il papà e la mamma di Silvio Berlusconi

Milano - I genitori di Silvio Berlusconi si chiamavano Rosa Bossi e Luigi Berlusconi (quest'ultimo è anche il nome dell'ultimo figlio di Silvio Berlusconi, il quinto).

Luigi Berlusconi nacque il 27 marzo 1908 a Saronno, in provincia di Varese, dove visse anche suo figlio Silvio per una parte della sua infanzia. Luigi Berlusconi lavorò per la maggior parte della sua vita per la banca Rasini, una piccola banca con sede a Milano. Qui, Berlusconi padre lavorò inizialmente come semplice impiegato, per poi acquisire un ruolo sempre più importante all'interno della banca. Sarà in effetti proprio la banca Rasini a finanziare la prima operazione immobiliare di Silvio Berlsuconi.

Luigi Berlusconi, padre di Silvio Berlusconi, è morto il27 febbraio 1989 a Milano, all'età di 81 anni.

Rosa Bossi rimase orfana all'età di 16 anni, e dovette occuparsi prima dei fratelli più piccoli, per poi dedicarsi ai tre figli: Silvio, Maria Antonietta e Paolo. Dopo aver lavorato come segretaria per la direzione Pirelli, infatti, Rosa Bossi si dedica alla famiglia,