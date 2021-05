Chi sono la tata e il bodyguard al servizio della famiglia Ferragnez? FOTO

Mentre l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez, coppia da 38milioni di follower e dal fatturato da milioni di euro, vivono un periodo professionale d'oro, ad aiutare l'influencer e il rapper nella quotidianità ci pensano due figure professionali ad hoc, scopriamo chi sono

Una tata e un bodyguard sono al servizio della famiglia Ferragnez. Lo raccontano alcune foto pubblicate da Chiara stessa nel suo lussuosissimo appartamento ubicato nel quartiere di Citylife, a Milano, ma anche un paio di scatti rubati da un paparazzo in occasione di una gita al parco dell'allegra famigliola.

E mentre oggi la Faschion blogger più famosa d’Italia festeggia i suoi 34 anni concedendosi una vacanza in famiglia in una villa esclusiva in Toscana, come da lei stessa documentato sui social, un altro compleanno importante è stato festeggiato nei giorni scorsi.

Chi è Rosalba, la “super tata” che aiuta Chiara Ferragni con Leone e Vittoria?

A casa Ferragni-Lucia è stato festeggiato un compleanno importante, che ha scatenato la curiosità dei follower: chi è Rosalba, la donna che posa sorridente di fronte alla torta abbracciando Leone e Vittoria?

Di lei non si sa quasi nulla, ma è stata definita “la nanny migliore del mondo” e si è dimostrata fondamentale per la famiglia durante questi ultimi due anni

.

Nei giorni scorsi su una storia di Instagram, la Ferry , così come ama chiamarla ,il marito, ha postato una foto di tata Rosalba con Leone e Vittoria in occasione del suo compleanno. Così la community ha potuto dare un volto alla "nanny migliore del mondo" che ogni tanto si intravede su IG oppure nelle paparazzate che allargano l'inquadratura social inglobando anche il dietro le quinte.

Rosalba vive in casa Ferragni/Lucia dalla nascita di Leone nel marzo 2018 ed è una di famiglia. La prima presentazione virtuale nel giugno 2018, quando è comparsa in una stories di Chiara durante una vacanza sul lago, in un resort a 5 stelle a Erbusco insieme al piccolo Leo di soli tre mesi con la caption Best nanny ever: Rosalba.

Il bodyguard di casa Ferragni





Il bodyguard

Quando poi invece la royal family italiana esce dalle quattro mura dell'attico milanese, ad accompagnarla al parco c'è un bodyguard, immortalato per la prima volta in queste ore dai fotografi della cronaca rosa. Una scorta inseparabile. Negli scatti rubati, diffusi dal settimanale Oggi, vediamo Fedez e Chiara giocare con il figlio Leone, tre anni - mentre Vittoria, nata un mese fa, è a casa con la tata - e si divertono al sole. La guardia del corpo è tuttofare e non li perde di vista un attimo: è con loro e si guarda intorno, tiene la borsa di Chiara, ed è pronta ad intervenire in caso di visite molestie. Impossibile infatti per i passanti non riconoscere quella che è, a tutti gli effetti, la coppia più chiacchierata del momento.