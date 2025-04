Chiamamifaro, la figlia di Cristina Parodi: "Stanca dell'etichetta di raccomandata. Sogno Sanremo"

Bergamo - Angelica Gori (Bergamo, 2001), in arte Chiamamifaro, non si vuol più far sentir dire che è una raccomandata. Basta. Non vuole nessun aiuto né da suo padre, Giorgio Gori e nemmeno da sua madre Cristina Parodi. Due nomi che hanno un peso nel mondo della televisione. Ma lei è sicuro, decisa: «Con i miei genitori - racconta a Oggi - siamo d’accordo sul fatto che questa cosa la devo fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata».

Sfida accettata anche da Maria De Filippi che però, ricorda ancora il settimanale diretto da Andrea Biavardi, nella sua scuola di Amici ha già ospitato figli d’arte meritevoli: dal rapper LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e il fenomeno Angelina Mango, che ha vinto nel 2023.

Angelica che ha spiegato tante volte da dove deriva il suo nome d'arte («Il faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. Quando ero piccola, andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, era un posto del cuore») si è già tolto delle piccole, grandi soddisfazioni. Il brano d'ingresso Perché? ha già raggiunto oltre un milione e mezzo di ascolti. Sono seguiti altri due singoli, O.M.G. e Leone che hanno convinto Ruby Zerbi a seguirla e fidarsi di lei.

Anche Amadeus ha parlato di lei, congratulandosi: «Sei molto cresciuta. Prima eri concentrata solo su te stessa, ora entri nelle canzoni». Ma se oggi Angelica è ad Amici un po' il merito va anche a suo zio Roberto: «Lui suona da sempre. A casa, dopo cena, ci mettiamo tutti insieme a cantare. Mi è sempre piaciuta la magia che si crea in quei momenti». Adesso, grazie anche all'aiuto dei Pinguini Tattici che l'hanno aiutata a produrre la sua musica e di Maria De Filippi può sognare in grande: «In Italia le cantautrici come me sono poche. Per me sarebbe un sogno andare a Sanremo».