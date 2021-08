Chiara Boni, a spasso per le vie di Scicli

Scicli- Continua la carrellata di vip che questa estate scelgono la Sicilia e Scicli, come meta delle proprie vacanze.

Chiara Boni, la nota stilita Italiana ma anche ex assessore regionale alla Comunicazione, è arrivata ieri mattina, in barca al porto di Marina di Ragusa. Lei donna d’arte non ha resistito a visitare però il barocco di Scicli e di Modica nonostante le alte temperature registatre in questi giorni a ridosso di Ferragosto.

Ieri pomeriggio la nota stilista, vestita in maniera informale, camicione azzurro e sandali bassi è stata avvistata e riconosciuta mentre passeggiava per le vie di Scicli. Come molti vip, da Gerry Scotti a Selvaggia Lucarelli, in questi anche lei è stata attratta dal fascino barocco di Scicli. Cittadina della Val di Noto, conosciuta in tutto il mondo anche grazie alle riprese della fction di Montalbano che qui sono durante per oltre un ventennio

Chiara Boni è da sempre appassionata di arte e ha sempre considerato la moda come libera forma di espressione. Come documentato da lei stessa, dalle storie del suo instagram ha molto apprezzato la chiesa di San Bartolomeo e la via Francesco Mormino Penna per poi recarsi, in compagnia di amici a Modica. Qui è rimasta attratta da una banda musicale che lei stessa ha ripreso mentre si esibisce

Chi è Chiara Boni

Chiara Boni, dopo una breve esperienza a Londra, nel 1971 inizia la propria carriera da stilista, aprendo a Firenze la sua prima boutique, nella quale propone abiti disegnati da lei stessa, sotto la sigla di You Tarzan Me Jane. Il brand venne notato e acquisito da GFT (Financial Textile Group, gruppo finanziario che possiede Armani e Valentino), in questo periodo impara molto sui tessuti stretch che poi la renderanno famosa.

Chiara Boni ha disegnato anche costumi teatrali e lavorato con i migliori fotografi. Chiara Boni è da sempre appassionata di arte e di barche, passione che condivide con il marito Angelo. Ha avuto una lunga relazione con il manager Cesare Romiti, poi si è sposata con Vittorio Maschietto e infine nel 2006 si è sposata nuovamente con Angelo Rovati. Tra le sue amicizie più care, Caterina Caselli, StellaPende e Romano Prodi che prima di lei negli anni passati è stato a Scicli.