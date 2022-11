Chiara Ferragni a Palermo, bagno di folla in centro nonostante la pioggia

Palermo - Chiara Ferragni è sbarcata a Palermo, nella sua amata Sicilia, per un evento promozionale. L’imprenditrice digitale da quasi 30 milioni di follower su Instagram ha infatti lanciato una nuova linea make-up del suo brand e lo ha presentato nell'Isola per un evento esclusivo.

Giovani, grandi e piccoli. Bagno di folla, nonostante la pioggia, per Chiara Ferragni in occasione della presentazione della nuova linea trucchi del suo brand in una profumeria del centro di Palermo. L’influencer con un vestitino a tubino verde e stivali alti, ha salutato i presenti da una finestra e poi si è concessa alle foto sono con i 60 fortunati



La Ferragni ha presentato in esclusiva la nuova linea make-up del suo brand. Nel frattempo, Douglas ha brandizzato l’ingresso con dei totem rosa che richiamano l’occhio azzurro, logo dell’omonimo brand, insieme a delle gigantografie con il suo volto.

L’evento era riservato però soltanto alle 60 persone fortunate che hanno acquistato uno dei prodotti della linea make-up e scovato il gratta e vinci vincente, che gli ha consentito di incontrarla.



La Ferragni l'ultima volta era sbarcata per festeggiare il suo 35esimo compleanno a Palermo. In seguito, l'influencer più famosa d'Italia si è spostata a Sciacca, ospite del Resort Verdura. La moglie del rapper Fedez era andata nella cittadina agrigentina pare per un evento esclusivo legato alla sua marca d'occhiali.

La Ferragni era stata ospite con i figli al teatro dei Pupi, e dopo un ricevimento, anche questo esclusivo, con un pranzo nella location di palazzo Ajutamicristo, in via Garibaldi, con una trentina di invitati. Il catering firmato dallo chef Natale Giunta. Il menu a base rigorosamente di pesce e di piatti tipici palermitani, a partire ovviamente dall'immancabile Cassata, immortalata in una foto con la Ferragni e lo stesso Giunta, che su Instagram ha scritto: «Auguri Chiara, buon compleanno. Grazie per essere stata nella nostra amata Palermo».

Prima, ovviamente, il matrimonio con Fedez, avvenuto il primo settembre del 2018, celebrato a Noto: fu uno degli eventi di quell'anno e non solo di quell'anno.

L' interesse per la Sicilia è lo stesso di quello di Maradona per Napoli che ha fatto nascere la primogenita in Argentina dove ha curato i suoi interessi, ha investito le sue cospicue risorse finanziarie e dove è andato legittimamente a vivere quando si è ritirato dal calcio.

La Ferragni unisce tutti i generi: “Una grande imprenditrice, ha iniziato dal nulla e adesso è una grande protagonista sui social, nel marketing”, dice una fan. Presenti anche tanti genitori che hanno accompagnato i figli ad incontrare la Ferragni, “merita il successo che sta avendo, una donna che ce l’ha fatta con le sue forze, intelligente e una mamma speciale”.