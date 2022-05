Chiara Ferragni, compleanno a Palermo: stasera la festa esclusiva

ll matrimonio a Noto, il compleanno a Palermo. Quello fra Chiara Ferragni e la Sicilia è un rapporto d'amore ormai consolidato. Una relazione di reciproca stima e intimità. Dopo aver festeggiato i 34 anni in Maremma, l'imprenditrice digitale fra le più famose nel mondo ha scelto Palermo per la festa esclusiva di compleanno dei 35.

E’ un weekend tra arte e cultura quello che la neo 35enne Chiara Ferragni sta trascorrendo a Palermo con la famiglia e gli amici più cari in attesa della festa esclusiva di questa sera

Quattro cambi d'abito in appena 24 ore per Chiara Ferragni al Grand Hotel Villa Igea, a Palermo, per festeggiare i suoi 35 anni. L'imprenditrice, regina degli influencer, ha prenotato camere per 300 ospiti nell'albergo di lusso in stile liberty rimesso recentemente a nuovo da Rocco Forte. Il party di compleanno esclusivo si terrà stasera a porte chiusissime con i 300 selezionatissimi invitati, tra amici e parenti, di "Queen Chiara". A essere aperto, invece, è il profilo social della fashion blogger da 27 milioni di follower che aggiorna in diretta i fan su ogni mise scelta per il weekend palermitano e mostra la suite e la piscina dell'albergo a cinque stelle dove alloggia col marito

Fedez e i due figli Leone e Vittoria.

Dopo la cena a Villa Igea con una mise che non è passata inosservata, stamani la regina delle influencer è partita alla scoperta delle bellezze del capoluogo siciliano. Il tour esclusivo organizzato per lei e la sua crew da IF Experience prevedeva diverse tappe. Un programma speciale per un giorno speciale.

Dalla Palazzina Cinese a Palazzo Butera

Il gruppo composto da Chiara Ferragni, Fedez, i piccoli Leone e Vittoria, Valentina Ferragni, Luis Sal, Martina Maccherone, Fabio Maria Damato, Chiara Biasi, Veronica Ferraro, Angelo Tropea, Cesare Morisco, Pardis Zarei, Barbara Di Poggio e Manuele Mameli è rimasto letteralmente a bocca aperta durante la visita alla Palazzina Cinese. A seguire, i Ferragnez e i loro ospiti si sono spostati a Palazzo Butera.

Il pranzo a Villa Tasca e il bacio con Fedez in terrazza

La comitiva ha pranzato a Villa Tasca. Dopo la torta (la seconda da quando è sbarcata a Palermo, ndr.), Chiara Ferragni si è intrattenuta con il marito Federico nella terrazza di Villa Tasca che si affaccia sul giardino botanico. La coppia si è scambiata un tenero bacio. “Nessun luogo è come l’Italia”, aveva scritto l’imprenditrice digitale ieri appena approdata a Villa Igiea. Nonostante abbia girato il mondo, nessun posto la affascina più del nostro Paese. Da qualche anno a questa parte, infatti, Chiara Ferragni si è fatta promotrice delle bellezze nostrane, da Firenze alla Puglia.

Chiara e l'amore per la Sicilia

Stavolta è toccato alla Sicilia, terra alla quale è particolarmente legata. Quattro anni fa, infatti, l’influencer scelse Noto per le sue nozze con Fedez.

Il menù della serata: Menù stellato e mediterraneo

Come rende noto Repubblica, Il menù dell'evento esclusivo è firmato da Fulvio Pierangelini, re degli chef stellati che gestisce i ristoranti italiani di Rocco Forte.

Era stato lo stesso Pierangelini la scorsa estate a curare pure il menù della festa dedicata alla figlia dei Ferragnez, Vittoria, in Puglia, in un'altra delle strutture di Rocco Forte. L'idea del compleanno palermitano è venuta in quell'occasione a Chiara: "Penso a un menù simile per i miei 35 anni ma voglio festeggiare in Sicilia, a Palermo", è stato il desiderio espresso dalla Faschion blogger.

Stasera - tra le altre prelibatezze - sono previsti pescato del giorno ai profumi mediterranei, frittura di calamari e verdure, busiate alla norma e parmigiana di zucchine, tutto accompagnato da Almerita brut 2017 di Tasca. Per dessert cannoli e cassatelle di ricotta.