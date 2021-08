Chiara Ferragni: confessa “Vado dallo psicologo una volta a settimana”

Chiara Ferragni: si confessa in una delle sue numerose storie su Instagram “Vado dallo psicologo una volta a settimana”

"Vado dallo psicologo una volta a settimana": così Chiara Ferragni si è confidata con i suoi fan su Instagram.

Nell’ultima settimana ha lanciato la sua nuova linea scuola, ha festeggiato i 5 mesi della piccola Vittoria e si è goduta la Costa Smeralda. Ma Chiara Ferragni ha trovato tempo e modo di rispondere anche alle domande social dei suoi quasi 25 milioni di follower Instagram.



“Ho sconfitto le mie insicurezze”

Quesiti personali ai quali Chiara non si è sottratta, rivelando verità fino ad oggi mai concesse. Ferragni si è detta “fiera” del percorso fatto fino ad oggi, “perché ho affrontato una ad una le mie insicurezze e ne ho sconfitte alcune”, mentre con “altre ho imparato a convivere pacificamente”. “Sono molto felice della persona che sono diventata e sto diventando, e penso che la me teenager, che si sentiva sola e diversa dagli altri, sarebbe molto fiera della Chiara 34enne di ora”.

Dovendo raccontare la Chiara di oggi alla Chiara di ieri, Ferragni non avrebbe dubbi: “Ho 34 anni, sono felice ogni mattina quando mi sveglio. Ho due bambini che sono la mia soddisfazione più grande, innamorata da quasi 5 anni di un amore pazzarello. Ho un lavoro che mi fa sentire speciale e spesso amata dagli altri, in cui posso essere me stessa e condividere messaggi positivi, lavoro che fino a qualche anno fa non esisteva. Non essere insicura che il bello deve venire”.

Ansia e attacchi di panico

Un’insicurezza che Chiara ha saputo affrontare e sconfiggere, nel corso del tempo, superando anche momenti complicati legati ad attacchi di panico, provati nel 2015 a Los Angeles “quando mi sentivo sola e lontana dalle persone che veramente mi amano”, e ansia, ancora oggi presente. “Sono riuscita a superarli buttandomi a capofitto nelle mie paure, ma ogni esperienza è naturalmente diversa. Ora quando mi viene un po’ di ansia (da quando sono genitore mi succede spesso), cerco di concentrarmi sul lavoro e altre esperienze, e non focalizzarmi sulla stessa sensazione”.

“Ho fatto tanto lavoro su me stessa, ho sempre cercato di affrontare le mie paure e di capire pian piano la mia mente, e da cosa certi meccanismi siano scaturiti”, ha proseguito Chiara, che ha infine voluto dare un suggerimento ai propri follower. “Negli ultimi 3 anni mi sono poi fatta uno dei regali più grandi per capirmi: vedo uno psicologo una volta a settimana, esperienza che consiglio veramente a tutti”